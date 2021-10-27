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Цепляются за зону еврокубков и стараются не повторить судьбу "Иртыша". Как "Ордабасы" выступает после ухода лидеров

Цепляются за зону еврокубков и стараются не повторить судьбу "Иртыша". Как "Ордабасы" выступает после ухода лидеров
©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Ордабасы" по итогам предпоследнего, 25-го тура, вышел на четвертое место в Olimbet-чемпионате Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как шымкентцы, несмотря на ряд проблем, в том числе и уход большинства лидеров, сумел не провалиться в низ турнирной таблицы.

Летом "Ордабасы" распрощался со многими ведущими игроками. Команду покинули Тимур Досмагамбетов (ушел в "Тараз"), Темирлан Ерланов ("Актобе"), Багдат Каиров и Рубен Бриджидо ( оба"Тобол"), Жоао Пауло ("Кайрат"), Пабло Фонтанелло и Мирзад Механович. Босниец в итоге оказался на родине в клубе "Тузла Сити", а 37-летний аргентинец, исполнявший функции капитана, пока не нашел, где продолжить карьеру.

Клуб столкнулся с финансовыми проблемами и в целях оптимизации расходов расстался с лидерами.

Тем временем, разгрузив зарплатную ведомость, к "Ордабасы" присоединились некоторые игроки. В их числе бывшие футболисты "Шахтера" Тимурбек Закиров и Карам Султанов, Султанбек Астанов на правах аренды перешел из "Кайрата", а украинский форвард Дмитрий Хлебас ранее выступал на родине за "Колос".

После ухода некоторых лидеров "Ордабасы" в осенней части чемпионата провел семь матчей. Начали южане с разгрома на своем поле от "Кызыл-Жара" в перенесенном матче первого тура - 0:5. Произошло это в конце августа. Затем шымкентцы сенсационно одолели "Кайрат" (2:1), по сути лишив алматинцев шансов на чемпионство. В этой игре отличились Абдуллай Диакате и Александр Клещенко. В следующих матчах шымкентцы с одинаковым счетом (1:1) сыграли вничью с "Тураном" и "Каспием". В первом случае в конце поединка "Ордабасы" от поражения спас игрок из Таджикистана Мухаммаджон Рахимов, а в ворота "Каспия" гол забил Хлебас.

Матч 23-го тура был проигран "Тоболу" со счетом 1:3. А недавние поединки с "Атырау" и "Таразом" южане выиграли с одинаковым результатом 2:1.

Сейчас, несмотря на обстоятельства, "Ордабасы" занимает четвертое место. Команда набрала 38 очков и на два балла опережает "Кызыл-Жар". Именно с петропавловцами шымкентцы сыграют на выезде в заключительном туре. При определенных раскладах четвертая строка гарантирует "Ордабасы" выход в Лигу конференций. Но многое будет зависеть от состава полуфинальных пар Кубка Казахстана.

Впрочем, дойдет ли "Ордабасы" до еврокубков, учитывая, что клуб испытал серьезные финансовые потери, о чем говорил президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов. Он заверил болельщиков, что южан не постигнет судьба павлодарского "Иртыша", отказавшегося в 2020 году от участия в чемпионате.

Фото: ФК "Ордабасы"©

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Метки:
КПЛ-2021 Кубок РК по футболу Ордабасы ФК Пауло Жоао Кайрат ФК СК "Астана"

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