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Футбол

Абдуллаи Диакате

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Сенегал
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Ордабасы пз 22
Место рождения
Гюэдьяве
Дата рождения
16 января 1988 (32 года)
Пол
мужской
Рост, см
181
Вес, кг
75
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы 4 2+0 +2/-0 1
Лига Европы 2019/20 Ордабасы 4 1+0 +1/-0 1
Кубок Казахстана по футболу 2019 Ордабасы 4 1+0 +1/-0
Премьер-Лига Казахстана 2019 Ордабасы 29 5+1 +3/-0 5 1
Кубок Казахстана по футболу 2018 Ордабасы 1
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы 29 7+1 +6/-1 8
Лига Европы 2017/18 Ордабасы 2 1
Кубок Казахстана по футболу 2017 Ордабасы 2 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Ордабасы 31 2+1 4
Лига Европы 2016/17 Ордабасы 2
Кубок Казахстана по футболу 2016 Ордабасы
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Ордабасы 31 3+0 7
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Атырау-М 1
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Атырау 24 2+0 4 1
Кубок Казахстана по футболу 2015 Атырау 1 1
Кубок Казахстана по футболу 2014 Ордабасы 1
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Ордабасы 31 2+1 +0/-1 6
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Тараз-М 1
Кубок Казахстана по футболу 2013 Тараз 3 2
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Тараз 27 4+1 +3/-1 4 2
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Тараз-М 1
Футбол. Контрольные игры 2012 Сборная легионеров 1
Кубок Казахстана по футболу 2012 Тараз 3 0+1
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Тараз 26 6+2 +2/-0 3 2
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Тараз 30 1+0 7
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