|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Шахтер
|
2
|
-3
|
|
1
|
|180
|5 (12)
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019
|Тараз
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
12
|
-12
|
|
1
|
|1080
|1 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Кызыл-Жар СК
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|2 (4)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тараз
|
1
|
-5
|
|
|
|90
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Кызыл-Жар СК
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Кызыл-Жар СК
|
13
|
-25
|
|
|
|1170
|11 (12)
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
16
|
-16
|
|
1
|
|1440
|2 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кызыл-Жар СК
|
1
|
-1
|
|
1
|
|90
|2 (3)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
2
|
-3
|
|
|
|180
|5 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|68
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
21
|
-20
|
|
|
|1796
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кызыл-Жар СК
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|1 (3)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Ордабасы-М
|
4
|
-5
|
|
|
|360
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Ордабасы-М
|
13
|
-14
|
+0/-3
|
|
|1126
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Байтерек
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Байтерек
|
2
|
-6
|
|
|
|180
|10 (15)
|Чемпионат Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
1
|
-3
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Байтерек
|
18
|
-35
|
+1/-4
|
3
|
1
|1403
|15 (18)
|Чемпионат Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
|
|
|
|
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180