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Футбол

Тимурбек Закиров

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Шахтер вр 78
Место рождения
Шымкент
Дата рождения
1 марта 1996 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
189
Вес, кг
84
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Шахтер

2

-3

1

180 5 (12)
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019 Тараз

Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Кызыл-Жар СК

12

-12

1

1080 1 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Кызыл-Жар СК

2

-1

180 2 (4)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тараз

1

-5

90 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Кызыл-Жар СК

Премьер-Лига Казахстана 2018 Кызыл-Жар СК

13

-25

1170 11 (12)
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

-1

90
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

45
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кызыл-Жар СК

16

-16

1

1440 2 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кызыл-Жар СК

1

-1

1

90 2 (3)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

2

-3

180 5 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

4

68
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кызыл-Жар СК

21

-20

1796 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кызыл-Жар СК

2

-1

180 1 (3)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М

4

-5

360 3 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Ордабасы-М

13

-14

+0/-3

1126 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Байтерек

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Байтерек

2

-6

180 10 (15)
Чемпионат Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

1

-3

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Байтерек

18

-35

+1/-4

3

1

1403 15 (18)
Чемпионат Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012 Казахстан (U-17)

2

180
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