|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
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|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
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|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
6
|
0+1
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|297
|1 (14)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Кызыл-Жар СК-М
|
2
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|136
|20 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Кызыл-Жар СК
|
1
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|90
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Кызыл-Жар СК
|
24
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|
3
|
|1843
|11 (12)
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
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|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|46
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
2
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|
|
1
|
|96
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кызыл-Жар СК
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
19
|
1+0
|
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1
|
|1563
|2 (10)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|136
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
18
|
2+1
|
|
6
|
|1541
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кызыл-Жар СК
|
4
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|
|
|360
|1 (3)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Ордабасы-М
|
7
|
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|
5
|
|544
|3 (6)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
|
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|
|
|4 (5)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Ордабасы-М
|
15
|
1+0
|
|
2
|
|1162
|6 (12)
|Чемпионат Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
1
|174
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Байтерек
|
22
|
|
|
4
|
|1914
|10 (15)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-18)
|
1
|
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|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Ордабасы-М
|
9
|
|
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|
|661
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Ордабасы
|
|
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|
|
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Ордабасы-М
|
13
|
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|
1
|
|298
|7 (12)