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Футбол

Карам Султанов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена Новости спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Сумгаит зщ
Дата рождения
15 апреля 1996 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
190
Вес, кг
83
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат Азербайджана 2020/21 Сумгаит

Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

10 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Кызыл-Жар СК

6

0+1

297 1 (14)
Вторая лига Казахстана 2018 Кызыл-Жар СК-М

2

136 20 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Кызыл-Жар СК

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2018 Кызыл-Жар СК

24

3

1843 11 (12)
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

90
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

46
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

2

1

96 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кызыл-Жар СК

1

90 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кызыл-Жар СК

19

1+0

1

1563 2 (10)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

2

136
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кызыл-Жар СК

18

2+1

6

1541 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кызыл-Жар СК

4

360 1 (3)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М

7

5

544 3 (6)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

4 (5)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Ордабасы-М

15

1+0

2

1162 6 (12)
Чемпионат Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1

174 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Байтерек

22

4

1914 10 (15)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-18)

1

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Ордабасы-М

9

661 5 (6)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Ордабасы

5 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Ордабасы-М

13

1

298 7 (12)
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