Казахстанец Владимир Никитенко назначен главным тренером "Кайсара". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что значит это назначение и поможет ли оно кызылординцам.

64-летний специалист сменил в команде 51-летнего Султана Абильдаева, разговоры вокруг увольнения которого ходили давно. Кызылординский клуб сейчас худший в лиге. "Волки" занимают последнее место в таблице. Единственную победу они одержали 9 апреля в матче с "Каспием" (2:1). Такие результаты не то чтобы должны намекать руководству на перемены в тренерском штабе, они просто кричат о необходимых оргвыводах.

Опыт и понимание футбола Никитенко должны помочь кызылординцам миновать кризис. Во многих командах, где работал он, удавалось показывать приемлемый результат, располагая скромными возможностями.

Так, к примеру, "Тараз" под его руководством занял в предыдущем сезоне восьмое место. Примечательно, что жамбыльцы отбирали очки у всех семи клубов, которые расположились выше, в том числе у фаворитов КПЛ-2020 - "Кайрата" (три из шести баллов), "Тобола" (два из шести) и "Астаны" (четыре из шести).

При этом, согласно данным Transfermarkt, "Тараз" по суммарной стоимости состава находился на предпоследнем месте в лиге - 7 миллионов 550 тысяч евро, обходя лишь "Каспий".

Это красноречиво подтверждает умение Никитенко выжимать максимум из того, что имеется.

Впрочем, в "Кайсаре" ему придется не только конвертировать скромные ресурсы в результат, а ликвидировать системный и игровой кризис, в котором оказалась вся команда. Сейчас "волки" далеки от своих кондиций прошлого или позапрошлого года, когда они сумели выиграть Кубок Казахстана и пробиться в еврокубки. Причем их проблемы, как видно, касаются не столько физической формы, сколько психологического состояния, и, похоже, есть проблемы с мотивацией.

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Все это предстоит исправить Никитенко. К слову, это его третье пришествие в клуб. Ранее казахстанец работал с "волками" в 2008 и в 2012 годах. В первый раз они финишировали на четвертом месте, улучшив свое положение на шесть позиций по сравнению с предыдущим сезоном. В 2012-м "Кайсар" финишировал на девятой строчке из 14.

Сложится ли снова у Никитенко в "Кайсаре", узнаем скоро. 13 июня его новая команда примет "Туран". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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