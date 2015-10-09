Тренера клуба КПЛ "забрали" в европейский клуб

Новоиспеченный главный тренер "Кайсара" Андрей Ферапонтов отправится на стажировку в греческий АЕК, где познакомится с методиками работы одного из ведущих клубов страны, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

"Во время рабочей поездки казахстанский тренер изучит структуру учебно-тренировочного процесса, игровую модель греческого клуба и современные методики подготовки, а также перенимет опыт штаба Марко Николича", — говорится в заявлении "Кайсара".

Ферапонтов возглавил "Кайсар" 20 ноября. Прошлый сезон команда завершила на 11-м месте в таблице КПЛ-2025.

АЕК сейчас руководит 46-летний сербский специалист Марко Николич.

В октябре Ферапонтов был назначен исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной Казахстана и ранее уже работал в системе национальных команд, включая юношескую сборную U-17 в роли ассистента.

Ван Дейк честно оценил игру Сатпаева за сборную Казахстана