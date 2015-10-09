Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Тренера клуба КПЛ "забрали" в европейский клуб

Новоиспеченный главный тренер "Кайсара" Андрей Ферапонтов отправится на стажировку в греческий АЕК, где познакомится с методиками работы одного из ведущих клубов страны, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

"Во время рабочей поездки казахстанский тренер изучит структуру учебно-тренировочного процесса, игровую модель греческого клуба и современные методики подготовки, а также перенимет опыт штаба Марко Николича", — говорится в заявлении "Кайсара".

Ферапонтов возглавил "Кайсар" 20 ноября. Прошлый сезон команда завершила на 11-м месте в таблице КПЛ-2025.

АЕК сейчас руководит 46-летний сербский специалист Марко Николич.

В октябре Ферапонтов был назначен исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной Казахстана и ранее уже работал в системе национальных команд, включая юношескую сборную U-17 в роли ассистента.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

