Московское "Динамо" уверенно обыграло махачкалинское "Динамо" в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), завершив встречу со счётом 3:0.

Хозяева владели инициативой с первых минут и уже на 27-й вышли вперёд благодаря точному удару Константина Тюкавина, который воспользовался ошибкой обороны соперника и открыл счёт.

Сразу после перерыва преимущество москвичей удвоил Иван Сергеев: на 46-й минуте нападающий оказался первым на подборе после отскока и пробил точно в цель. Положение гостей осложнилось на 70-й минуте, когда защитник Имадеддин Аззи получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.

Играя в большинстве, "Динамо" окончательно дожало махачкалинцев. На 87-й минуте Эль-Мехди Маухуб установил финальный счёт, замкнув острую атаку своей команды — 3:0.

После 16 туров москвичи имеют в активе 20 очков и занимает девятое место в таблице. Команда Хасанби Биджиева с 14 баллами располагается на 13-й позиции.

Отметим, что ранее столичную команду России покинул Валерий Карпин, занимавший пост главного тренера. Его место во временном порядке занял Ролан Гусев.

Добавим также, что за московский клуб выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов.

