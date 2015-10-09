"Барселона" решила подписать звезду сборной Португалии за 80 миллионов

Спортивный директор "Барселоны" Деку выбрал главную цель для усиления атаки — португальского вингера лондонского "Челси" Педру Нету, однако его трансфер может обойтись клубу в сумму от 80 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Португалец — главный выбор Деку для атаки

Имя Педру Нету стало одним из ключевых в трансферных планах "сине-гранатовых". Деку уверен, что игрок способен дать качественный рывок команде, особенно в условиях, когда каталонцы ищут универсальных футболистов, способных действовать на нескольких позициях. Проведя яркий сезон в английской премьер-лиге (АПЛ), Нету заметно поднял свою трансферную стоимость и привлёк пристальное внимание каталонцев, несмотря на их финансовые ограничения.

В клубе высоко оценивают его способность обострять игру, тактическую гибкость и эффективность на обоих флангах. Тренерский штаб считает, что стиль португальца идеально вписывается в обновлённую атакующую модель команды, которой требуется больше динамики и глубины.

Приоритет Деку — универсальный и готовый к игре вингер

Деку настаивает на подписании футболиста, который способен моментально усилить команду и адаптироваться к нескольким ролям в атаке. По его мнению, именно Нету наиболее полно соответствует этому профилю — благодаря скорости, технике и умению работать в полуфлангах.

Твёрдая позиция "Челси" и финансовый барьер для каталонцев

Главным препятствием для сделки остаётся "Челси". Лондонский клуб приобрёл Педру Нету за около 60 миллионов евро и теперь оценивает своего игрока минимум в 80 миллионов. Более того, руководство "синих" считает португальца ключевой фигурой в команде Энцо Марески и готово обсуждать трансфер только при поступлении огромного предложения.

"Барселона" внимательно следит за ситуацией и надеется на шанс, однако провести трансфер можно будет лишь при крупных продажах или серьёзной перестройке бюджета. При этом в клубе понимают: вингеры уровня Педру Нету появляются на рынке крайне редко, а потому он останется в числе приоритетных целей на ближайшие окна.