Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 22:30
 

"Барселона" решила подписать звезду сборной Португалии за 80 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" решила подписать звезду сборной Португалии за 80 миллионов ©ФК "Барселона"

Спортивный директор "Барселоны" Деку выбрал главную цель для усиления атаки — португальского вингера лондонского "Челси" Педру Нету, однако его трансфер может обойтись клубу в сумму от 80 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Поделиться

Спортивный директор "Барселоны" Деку выбрал главную цель для усиления атаки — португальского вингера лондонского "Челси" Педру Нету, однако его трансфер может обойтись клубу в сумму от 80 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Португалец — главный выбор Деку для атаки

Имя Педру Нету стало одним из ключевых в трансферных планах "сине-гранатовых". Деку уверен, что игрок способен дать качественный рывок команде, особенно в условиях, когда каталонцы ищут универсальных футболистов, способных действовать на нескольких позициях. Проведя яркий сезон в английской премьер-лиге (АПЛ), Нету заметно поднял свою трансферную стоимость и привлёк пристальное внимание каталонцев, несмотря на их финансовые ограничения.

В клубе высоко оценивают его способность обострять игру, тактическую гибкость и эффективность на обоих флангах. Тренерский штаб считает, что стиль португальца идеально вписывается в обновлённую атакующую модель команды, которой требуется больше динамики и глубины.

Приоритет Деку — универсальный и готовый к игре вингер

Деку настаивает на подписании футболиста, который способен моментально усилить команду и адаптироваться к нескольким ролям в атаке. По его мнению, именно Нету наиболее полно соответствует этому профилю — благодаря скорости, технике и умению работать в полуфлангах.


Твёрдая позиция "Челси" и финансовый барьер для каталонцев

Главным препятствием для сделки остаётся "Челси". Лондонский клуб приобрёл Педру Нету за около 60 миллионов евро и теперь оценивает своего игрока минимум в 80 миллионов. Более того, руководство "синих" считает португальца ключевой фигурой в команде Энцо Марески и готово обсуждать трансфер только при поступлении огромного предложения.

"Барселона" внимательно следит за ситуацией и надеется на шанс, однако провести трансфер можно будет лишь при крупных продажах или серьёзной перестройке бюджета. При этом в клубе понимают: вингеры уровня Педру Нету появляются на рынке крайне редко, а потому он останется в числе приоритетных целей на ближайшие окна.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
13 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Сассуоло   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 ноября 00:45   •   не начат
Сассуоло
Сассуоло
(Сассуоло)
- : -
Пиза
Пиза
(Пиза)
Кто победит в основное время?
Сассуоло
Ничья
Пиза
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!