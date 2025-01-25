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Тренер сборной Казахстана сделал заявление о трансфере Сатпаева в "Челси"

©ФК "Кайрат"

Старший тренер юношеской сборной Казахстана U-17 Бауыржан Сагындык в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вероятный трансфер нападающего "Кайрата" Дастапа Сатпаева в лондонский "Челси"

На данный момент 16-летний футболист находится в составе "Кайрата" и уже отправился с алматинским клубом на первый зарубежный сбор в Турцию. 

"Интерес со стороны крупных европейских клубов был ожидаем, потому что Дастан стабильно демонстрировал высокий уровень игры на международном уровне и прогрессировал в каждом сезоне в QJ league. Переход в "Челси" — это огромный шаг, но я верю в его способности.

В период нашей работы в юношеской сборной после матчей ко мне обращались по Дастану разные тренеры, скауты, агенты. Они отмечали его уверенность в игре, умение действовать в решающие моменты и зрелость на поле, что редкость для игроков его возраста. Интерес был высоким, и переход в топ-клуб – логичный результат его развития", - заявил Сагындык. 

Сатпаев перейдет в "Челси" в 2026 году, эту информацию подтвердил Фабрицио Романо. Трансфер воспитанника "Кайрата" станет рекордным в истории казахстанского футбола. 

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Дастана Сатпаева также были заинтересованы и другие европейские клубы: "РБ Зальцбург", "Байер" и "Реал Сосьедад". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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