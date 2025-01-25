Старший тренер юношеской сборной Казахстана U-17 Бауыржан Сагындык в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вероятный трансфер нападающего "Кайрата" Дастапа Сатпаева в лондонский "Челси".

На данный момент 16-летний футболист находится в составе "Кайрата" и уже отправился с алматинским клубом на первый зарубежный сбор в Турцию.

"Интерес со стороны крупных европейских клубов был ожидаем, потому что Дастан стабильно демонстрировал высокий уровень игры на международном уровне и прогрессировал в каждом сезоне в QJ league. Переход в "Челси" — это огромный шаг, но я верю в его способности. В период нашей работы в юношеской сборной после матчей ко мне обращались по Дастану разные тренеры, скауты, агенты. Они отмечали его уверенность в игре, умение действовать в решающие моменты и зрелость на поле, что редкость для игроков его возраста. Интерес был высоким, и переход в топ-клуб – логичный результат его развития", - заявил Сагындык.

Сатпаев перейдет в "Челси" в 2026 году, эту информацию подтвердил Фабрицио Романо. Трансфер воспитанника "Кайрата" станет рекордным в истории казахстанского футбола.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Дастана Сатпаева также были заинтересованы и другие европейские клубы: "РБ Зальцбург", "Байер" и "Реал Сосьедад".