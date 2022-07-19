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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Трансферы под еврокубки. Зачем "Астана" подписала Досмагамбетова и Габышева

Трансферы под еврокубки. Зачем "Астана" подписала Досмагамбетова и Габышева
©ФК "Астана"

Перед стартом в квалификации Лиги конференций "Астана" подписала двух опытных футболистов сборной Казахстана - Тимура Досмагамбетова и Михаила Габышева из "Шахтера". Корреспондент Vesti.kz оценил трансферы столичных и разобрался, кто и в чем может быть полезен Срджану Благоевичу.

После 15 туров премьер-лиги "Астана" является самой забивной командой чемпионата - 33 мяча. Пропускают "сине-желтые" тоже не очень много - 13 (без учета технического поражения от "Шахтера" - Прим. автора) - столько же только у "Тараза". Но при этом в текущей кампании команду Благоевича часто критикуют за провалы в обороне и нестабильную игру у своих ворот. Достается разным сочетаниям защитников и особенно вратарю Марко Милошевичу.

В атаке "Астана" всегда может рассчитывать на Марина Томасова (9+3), Педро Эуженио (8+2) и Рая Влута (5+2), которые на троих набрали 29 очков по системе "гол+пас". Кроме того, тренерский штаб всегда может понадеяться на Абата Аймбетова, который в прошлом месяце был чуть ли не главной звездой казахстанского футбола. Не забудем и про молодого Станислава Басманова, у которого уже три мяча в КПЛ-2022.

А вот в обороне рассчитывать на кого-то персонально практически не приходится. Самым твердым игроком старта в линии защиты является правый латераль Камо Оганесян. Что касается центра, то там есть Денис Поляков, Артем Рахманов, Даниил Бескоровайный и Талгат Кусяпов, и кажется, что лучший тандем Благоевич все еще не "слепил".

Слева тоже все неоднозначно. Брайан Сильва нестабилен, Саги Совету доверяют не всегда, а несколько раз на фланге играл тот же Кусяпов. Нельзя забывать и о капитане Абзале Бейсебекове, который способен закрыть любую позицию в защите и полузащите.

Выходит, что игроки-оборонцы есть, но выстроить общий механизм Благоевичу не удалось. Поэтому в первую очередь "Астана" подписала двух номинальных латералей - Досмагамбетова и Габышева.

Сразу же хочется отметить, что это не молодые игроки. Они сразу оказались в числе четырех старших в раздевалке (опережают их лишь Томасов и Аслан Дарабаев). 33-летний Досмагамбетов все еще способен удивлять своей скоростью и играть на любой фланговой позиции, а 32-летний Габышев действует в обороне справа, но, при надобности, может сыграть и в центре защиты.

В этом году оба проводят результативные сезоны. Тимур забил пять мячей в составе "Шахтера", а в первой же игре за "Астану" сделал ассист. Что касается Михаила, то он оформил три результативные передачи в КПЛ, а также выполнил ту самую подачу на Яна Вороговского в матче со Словакией (2:1) в рамках Лиги наций. В последнем матче в футболке "Шахтера" Габышев забил гол в ворота "Турана" (4:0).

Опыт обоих был бы полезен любой команде КПЛ, поэтому неудивительно, что они перешли в "Астану". С такой формой Досмагамбетов вполне способен стать основным игроком столичных, ведь тот же Брайан за 13 матчей во всех турнирах не набрал ни одного очка по системе "гол+пас". Что уж говорить о Тимуре, у которого уже 5+1.

Габышеву в этом плане будет сложнее, ведь на его позиции играет тот самый Оганесян. Футболист сборной Армении более скоростной, он проделывает большой объем работы и всегда активен. Но с учетом стартующих еврокубковых баталий, матчей у "Астаны" будет больше, а длина скамейки не столь солидная. Поэтому Габышев - отличная альтернатива Камо, причем большой разницы в уровне между ними сейчас нет. Безусловно, они разные игроки, но оба приносят пользу.

Конечно, фанаты "Астаны", привыкшие к максимальным задачам и хорошему усилению, немного расстроились из-за отсутствия легионеров-новичков. Но здесь стоит отметить и бюджет столичного клуба, который заметно разнится по сравнению с былыми возможностями, и отсутствие качественных игроков, желающих сейчас играть в Казахстане за не самые щедрые условия.

На уровне КПЛ Досмагамбетов и Габышев выделялись в этом сезоне, демонстрируя футбол хорошего уровня. Получится ли у них развивать карьеру в "Астане" - вопрос открытый, но по логике вещей принести пользу "сине-желтым" их присутствие должно.

Отметим, что главный тренер "Астаны" Благоевич лично знаком с Габышевым - они вместе работали в "Каспии" в 2020 году. В любом случае, регистрационный период продлится еще неделю, и у всех клубов, включая "Астану", еще есть возможность усилить состав.

Напомним, что уже в ночь на пятницу, 22 июля, "Астана" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. На выезде столичные сыграют с польским "Ракувом". Матч начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. 

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уже нашел замену Габышеву.

Фото: ФК "Астана" (1-3, 5,6), ФК "Шахтер" (4)©️

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