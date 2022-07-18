Клуб КПЛ "выписал" из России замену игроку сборной Казахстана

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с российским защитником Темуром Мустафиным, сообщает пресс-служба.
В составе "оранжево-черных" Мустафин будет выступать под 5 номером, который прежде принадлежал игроку сборной Казахстана Михаилу Габышеву.
"Последним клубом 27-летнего игрока был армянский "Нораванк". Начинал заниматься футболом в Академия имени Коноплева и "Ростове". В 2012 году перешел в молодежный состав московского "Локомотива".
Также выступал за российские клубы, как "Зенит", "Ростов", "Сочи", "Авангард", "Факел", "Армавир", "Олимп" и "Черноморец", - информирует источник.
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