"Астана" заявила защитника сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Михаил Габышев заявлен за "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-футболист "Шахтера" будет выступать в столичном клубе под номером 5.
32-летний Габышев в предыдущих двух сезонах выступал за "горняков". В текущем сезоне КПЛ он сыграл десять матчей, в которых отдал три голевые передачи. Он покинул карагандинский клуб по обоюдному согласию сторон.
За сборную Казахстана защитник сыграл три матча, отметившись ассистом в домашней игре против Словакии.
Ранее футболистом "Астаны" стал еще один игрок обороны национальной команды - из "Шахтера" перебрался Тимур Досмагамбетов.
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