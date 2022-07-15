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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" заявила защитника сборной Казахстана

"Астана" заявила защитника сборной Казахстана
©ФК "Шахтер"

Защитник сборной Казахстана Михаил Габышев заявлен за "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Экс-футболист "Шахтера" будет выступать в столичном клубе под номером 5.

32-летний Габышев в предыдущих двух сезонах выступал за "горняков". В текущем сезоне КПЛ он сыграл десять матчей, в которых отдал три голевые передачи. Он покинул карагандинский клуб по обоюдному согласию сторон.

За сборную Казахстана защитник сыграл три матча, отметившись ассистом в домашней игре против Словакии.

Ранее футболистом "Астаны" стал еще один игрок обороны национальной команды - из "Шахтера" перебрался Тимур Досмагамбетов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Астана ФК КПЛ

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