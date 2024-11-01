"Тоболу" грозит глубокий кризис? Они нуждаются в победе над "Астаной"

За два тура до финиша первенства КПЛ-2024 костанайский "Тобол" близок к тому, чтобы остаться без еврокубков впервые за пять лет. Корреспондент Vesti.kz - о том, как двукратные чемпионы страны оказались в теневом кризисе.

Сейчас команда Нурбола Жумаскалиева занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 22 туров. У "Елимая" и "Актобе" по 37 баллов. Но тут надо отметить, что коллектив из Семея в оставшихся двух турах проведет только одну игру, в то время как у остальных клубов из верхней половины турнирной таблицы впереди еще по две встречи.

39 очков у "Ордабасы", 41 - у "Кайрата", 43 - у "Астаны". Все, кроме последних, все еще находятся в зоне досягаемости "Тобола". И костанайцам нужен мощный финиш сезона, чтобы они попали в еврокубковую зону.



К текущему моменту путевку в еврокубки себе точно обеспечили игроки "Актобе", в сентябре выигравшие Кубок Казахстана. И им необязательно входить в четверку. "Тоболу" же нужно войти в тройку лучших, чтобы выцарапать себе еврокубковое место, либо стать четвертыми, но при условии, что "Актобе" финиширует выше.

Задача, на первый взгляд, выполнимая, если учитывать, что "Кайрат" и "Ордабасы" сыграют друг с другом уже на этих выходных, в рамках 25-го тура. Значит, кто-то из них, либо оба клуба сразу, потеряют очки. Более выгодным исходом для костанайцев будет победа "Кайрата", ведь тогда "Тобол" имеет шансы запрыгнуть на четвертую строчку за тур до конца первенства (по разнице обойдут "Ордабасы").

Но нужно понимать, что на этой неделе и сам "Тобол" сыграет с сильным соперником - дома они примут "Астану". Столичным нужны очки, чтобы сохранить за собой первое место или даже досрочно стать чемпионами. "Тоболу" очки тоже жизненно необходимы.



Если же "Тобол" не сможет обыграть "Астану" и потеряет очки, то серьезно уменьшит свои шансы на попадание в еврокубки. И это станет большим кризисом для клуба, который еще три года назад был чемпионом страны. В прошлом году команда финишировала только восьмой в КПЛ, но спасла сезон за счет победы в Кубке Казахстана.

В этом году рассчитывать, кроме как на чемпионат, уже не на что. И все пахнет тем, что теневой кризис станет реальным. Теневым он был только потому, что из-за победы в Кубке команда пробилась в еврокубки, и все закрыли глаза на провал кампании КПЛ. Но если второй год подряд костанайцы, которые с 2018 по 2022 годы неизменно оказывались в топ-4, не войдут в еврокубковую зону, то это станет настоящим провалом.

Последний раз команда не играла в еврокубках в сезоне 2020/21. Если картина повторится, то клуб может лишиться своих основных лидеров, а шансы на стремительное возвращение на топ-уровень в сезоне-2025 будут невысокими.

Отметим, что домашний матч с "Астаной" состоится в воскресенье, 3 ноября. Что касается последнего тура, то 10 числа команда на выезде сыграет с "Кайсаром". Станет ли "Тобол" участником Лиги конференций 2025/26, или же команда провалит сезон-2024 целиком? Вопрос пока открыт.