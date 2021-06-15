Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики

В последнем матче тренер ограничился одной заменой.

Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики
Андрей Тихонов и Роман Муртазаев. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1

Столичная "Астана" продолжает лидировать в OLIMPBET-чемпионате Казахстана после 15 проведенных туров. У команды Андрея Тихонова наблюдается определенный спад в последних матчах, хотя они и были проведены против остальных клубов текущей топ-4. Тренер часто говорит о нехватке игроков и короткой скамейке. Корреспондент Vesti.kz изучил замены в исполнении Тихонова, а также определил, насколько неполноценен резерв "сине-желтых".

В 15 турах КПЛ Тихонов использовал одного вратаря, а также полевых игроков в количестве 21. Один из них уже покинул клуб - это Дорин Ротариу, а защитник Вараздат Ароян проводит последний месяц в Нур-Султане перед переходом в испанский "Кадис".

Во вратарской линии у Дмитрия Непогодова и близко нет никаких конкурентов. Опытный страж ворот, будем честны, проводит отличный сезон, достойно заменяя многолетнего капитана столичных Ненада Эрича. На его счету шесть сухих матчей и большое количество важных спасений.

Во всех матчах Тихонов использовал 56 замен - это 74,6 процента от общего количества возможных (75 - по пять в каждой игре). Можно заметить, что тренер дает играть молодым исполнителям чаще, если результат игры уже сделан. Так было в играх с "Атырау" (6:2), "Кайсаром" (5:2) и других встречах.

Но в матчах, где очень важно сыграть надежно, тренерский штаб практически не рискует. В последней встрече против "Тобола" российский специалист совершил лишь одну перестановку, заменив Абата Аймбетова на Романа Муртазаева. И это при счете 1:1, когда в атаке мог бы помочь Семир Смайлагич либо кто-то из молодых и голодных до игр нападающих.

Да, можно сказать, что у "Астаны" сейчас определенные кадровые проблемы ввиду травм двух основных защитников - Арояна и Жарко Томашевича. Но при этом в заявке стабильно присутствуют еще около семи-восьми игроков, пусть большая часть из которых и местные воспитанники.

Чаще всех выходит на замену у Тихонова именно Муртазаев. Он провел все 15 матчей в КПЛ-2021, но в 12 случаях выходил на замену. Проведя на поле суммарно 487 минут, он набрал пять очков по системе "гол+пас" (четыре взятия ворот и одна голевая передача), а это в среднем гол либо ассист каждые 97 минут.

Второй выбор тренера - многострадальный Смайлагич, все еще не забивший ни одного гола в официальных матчах. Босниец девять раз выходил по ходу встречи, но ничем не отметился. Всего у него 11 игр и 288 проведенных минут. Каждый матч в среднем 26 минут.

Также к более-менее часто заменяющим можно отнести полузащитников Исламбека Куата и Султана Сагнаева. Шесть встреч Куат сыграл в старте, а еще семь раз вышел на замену. Он, как и Макс Эбонг, курсирует между скамейкой и стартом. А вот 21-летний Сагнаев все восемь раз появлялся на поле со скамейки запасных, но это всего сто минут на газоне.

В крайних ситуациях Тихонов дает поиграть Саги Совету и Марку Гурману - по четыре выхода на замену. Еще трижды появлялся со скамейки Эбонг, но чаще он начинает матчи с первых минут - шесть раз.

Молодые Владислав Прокопенко (два выхода на замену), Лев Скворцов и Станислав Басманов (оба - по одному) суммарно провели в матчах КПЛ 16 минут.

Совсем без практики в основной команде еще два вратаря - Александр Заруцкий и Данил Подымский, а также четыре полевых футболиста, которые входили в заявку как минимум в двух матчах - Мади Жакипбаев, Мейрамбек Калмырза, Алдаир Адилов и Жаслан Каиркенов. Последний уже был отдан в аренду в "Атырау".

В следующем туре, 18 июня, "Астана" на выезде сыграет как раз с "Атырау". Тихонов не сможет рассчитывать на защитника Томашевича, которого не будет еще около месяца, под вопросом участие его партнера по амплуа Арояна. Также по причине перебора желтых карточек не сыграют Антонио Рукавина и Валерий Чуперка.

Получается, что тренерский штаб рискует остаться без четырех игроков стартовой обоймы. В таком случае на скамейке у столичных останутся исключительно молодые, которым Тихонов не особо доверяет. Вполне возможно, что кто-то из них вообще появится в основе. К примеру, Скворцов выступает на позиции правого защитника, а там не будет Рукавины. Да, его может заменить Бейсебеков, но тот будет еще нужнее в центре обороны.

Предстоящая игра должна стать настоящей проверкой для тех, кому не спешит давать игровое время тренер. Это будет вынужденная мера, и, быть может, кто-то сможет приятно удивить российского рулевого. А уже через месяц, когда будут начинаться еврокубки, клубу предстоит серьезно подумать над усилением и трансферами. После ухода Арояна и возможной потери Аймбетова (по причине окончания срока аренды) команде будет еще сложнее.

Напомним, что лучшим футболистом КПЛ в мае был признан полузащитник "Астаны" Марин Томасов. На счету 33-летнего хорвата девять голов и восемь ассистов в 14 матчах внутреннего первенства. 

Фото: ФК "Астана"©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Тихонов Андрей Атырау ФК Кайсар ФК Тобол ФК Аймбетов Абат Куат Исламбек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:55
Футбол

Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики
Сегодня
10:53
Футбол

Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин
Сегодня
08:25
Футбол

Форвард "Кайрата" стал самым дорогим футболистом в немецком клубе
Сегодня
07:27
Футбол

Четвертый клуб КПЛ остался без капитана
Вчера
23:20
Футбол

ПФЛК вернула "Шахтеру" очки и вытащила его из зоны вылета КПЛ
Вчера
23:02
Футбол

"Кайрат" рассказал подробности перехода Штрели Мамбы в немецкий клуб
Вчера
22:39
Футбол

"Обладаю скоростью и стремлением к голам". Штрели Мамба сделал заявление после ухода из "Кайрата"
Вчера
21:28
Футбол

Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб
Вчера
20:02
Футбол

Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021
Вчера
19:40
Футбол

Находящийся без клуба Дмитрий Шомко посетил матч за лидерство в КПЛ
Вчера
18:05
Футбол

Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021
Вчера
17:08
Футбол

"Это полная лабуда". В клубе РПЛ прокомментировали новости о переходе Дмитрия Шомко
Вчера
15:32
Футбол

Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ
Вчера
15:05
Футбол

Назван лучший футболист месяца в чемпионате Казахстана
Вчера
14:46
Футбол

Тренер "Тараза" нашел объяснение поражению в матче с "Кайратом"
Вчера
14:27
Футбол

"Благодарен руководству за доверие". Новый тренер "Кайрата" - о первой победе после ухода Шпилевского
Вчера
11:21
Футбол

"Пихал матом". Масудов объяснился за свое поведение в дебютном матче на посту тренера "Актобе"
Вчера
11:02
Футбол

Беларусь журналисі Андрей Бондаренко: "Қайрат" чемпиондығы Алексей Шпилевскийге байланысты болған жоқ
Вчера
10:52
Футбол

Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ
Вчера
09:45
Футбол

19-летний новичок дебютировал за "Кайрат" в матче КПЛ
Вчера
08:54
Футбол

Экс-рулевой "Астаны" признан лучшим тренером месяца в европейском чемпионате
Вчера
07:22
Футбол

Бабаян высказался об упущенной победе и рассказал о провокации со стороны "Астаны"
13 июня
23:01
Футбол

Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб
13 июня
22:52
Футбол

Последняя команда КПЛ продлила безвыигрышную серию до 11 матчей
13 июня
22:27
Футбол

"Кайрат" подписал 19-летнего воспитанника "Алтая"
13 июня
22:03
Футбол

Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам "Тобола" о своем уходе
13 июня
20:59
Футбол

"Кайрат" одержал победу в первом матче с новым тренером
13 июня
20:51
Футбол

Пенальти спас "Астану" от поражения в матче с "Тоболом"
13 июня
20:23
Футбол

Игроки "Тараза" и "Кайрата" почтили память Станислава Лунина
13 июня
18:41
Футбол

Новый тренер "Кайрата" назвал состав на свой первый матч в КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика