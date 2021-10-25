Появились подробности по поводу скандальной выходки футболистов "Астаны" во время матча с алматинским "Кайратом" в рамках 25-го тура КПЛ, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел в конце первого тайма, когда игроки столичного клуба покинули поле. Правда, спустя несколько минут команда "Астаны" вернулась на поле, и игра возобновилась. Сам матч же завершился победой "Кайрата" (1:0), а "Астана" упустила лидерство.

После игры главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов заявил, что инициаторами демарша выступили сами игроки. Причина: недовольство судейством.

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А вот что по этой ситуации пишет телеграм-канал "Гол емес":

"Андрей Тихонов давно потерял контроль над командой. Есть информация, что инициаторами ухода с поля были балканские футболисты.

Местные игроки и капитан "Астаны" в раздевалке были настроены продолжить встречу.

Руководитель "Астаны" также заходил в раздевалку, разговаривал с футболистами. После игры Есентаев поблагодарил игроков за старание. Мол, это спорт. Ничего еще не потеряно.

Футболистам "Астаны" обещали тройные премиальные за победу над "Кайратом".

У игроков "Кайрата", несмотря на потерю шансов защитить чемпионский титул, была своя мотивация перед игрой с заклятыми врагами - разговор с руководством клуба после поражения в Баку.

Главный судья Игорь Чесноков, отработавший свой последний матч в карьере, по неофициальной информации, получит награждение от "Тобола", - пишет источник.

Добавим, что за тур до завершения "Астана" занимает второе место в КПЛ, отставая от "Тобола" на два балла.

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