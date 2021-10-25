"Кайрат" заработал 100 миллионов тенге за победу над "Астаной"

Алматинский "Кайрат" заработал 235 тысяч долларов (100 миллионов тенге) за победу над "Астаной" в рамках предпоследнего, 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По неофициальной информации, денежный приз "Кайрату" пообещала выплатить третья сторона.

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Благодаря победе подопечных Курбана Бердыева костанайский "Тобол" за тур до конца КПЛ вышел на первое место в таблице и имеет хорошие шансы на золотые медали. "Астана" отстает на два балла.

Для того чтобы "Астане" завоевать чемпионский титул, в последнем туре КПЛ команде нужно побеждать "Туран" и ждать осечки "Тобола" в игре с "Акжайыком".

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