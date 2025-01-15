КПЛ
Сегодня 13:26

"Связка с Самородовым". Чесноков перейдет из "Тобола" в "Ахмат"?

©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и "Тобола" Ислам Чесноков в зимнее трансферное окно может перейти в клуб российский премьер-лиги "Ахмат". Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах игрока в грозненской команде. 

Информация об интересе "Ахмата" к Чеснокову возникла в начале этого года. Позже главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подтвердил, что в российском клубе интересовались его мнением о вингере "Тобола".

"Положительно отношусь к возможному трансферу Чеснокова в "Ахмат". Он мог бы там себя проявить, ведь тот же Максим Самородов уже выдает яркие отрезки там. К тому же, это будет полезно и для сборной Казахстана, два наших атакующих игрока в одной крепкой команде РПЛ - там они могли бы создать интересную связку. Да и в целом, любой переход казахстанского футболиста в сильный европейский чемпионат - это плюс для сборной, ведь там игроки способны развиваться и выходить на новый уровень", - отметил Павел Петрович. 

Кроме того, на этой неделе о возможном трансфере Чеснокова сообщили шотландские СМИ, которые связывают казахстанца с переходом в "Хартс". 

В прошлом сезоне 25-летний футболист стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив десять голов в 21 матче. На данный момент Чесноков находится на сборах с "Тоболом" в Турции. Его контракт с костанайским клубом действует до конца 2025 года. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →