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Сегодня 08:00
 

Клуб из Европы предложил шестизначную сумму за футболиста сборной Казахстана. Известны детали

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Клуб из Европы предложил шестизначную сумму за футболиста сборной Казахстана. Известны детали ©КФФ

Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков может продолжить карьеру в Шотландии, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков может продолжить карьеру в Шотландии, сообщают Vesti.kz.

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По информации Edinburgh News, 25-летним футболистом зинтересовался "Хартс". Шотландский клуб уже провел переговоры с "Тоболом" по поводу трансфера на шестизначную сумму.

Отмечается, что "Хартс" хочет добавить больше стиля и креативности в свою атаку, и Чесноков - один из вариантов, которые они рассматривают.

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги Чесноков сыграл за "Тобол" 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

"Хартс" является четырехкратным чемпионом Шотландии, восьмикратным обладателем Кубка Шотландии и четырехкратным обладателем Кубка шотландской лиги. На данный момент чемпионате команда идет на предпоследнем, 11-м месте.

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