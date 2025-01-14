Аймбетов начал искать новый клуб. Есть предложения не только из Турции

Агент Траян Гергишан, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о будущем футболиста.

Нынешний клуб Аймбетова - турецкий "Адана Демирспор" испытывает финансовые трудности и располагается на последнем месте в Суперлиге. Гергишан подтвердил, что Абат может сменить команду в зимнее трансферное окно.

"В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Сейчас Абат играет за "Адана Демирспор". Он там отлично себя проявляет. Но Абат амбициозный игрок, с большим желанием добиться успеха. Я очень верю в него и поэтому мы хотим выбрать лучшее предложение! Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Есть ли предложения от других клубов из Турции? Мы ведем переговоры с несколькими клубами (из Европы), не только из Турции", - заявил румынский агент.

Аймбетов в нынешнем сезоне чемпионата Турции сыграл 13 матчей, в его активе три гола. За "Адану Демирспор" он играет с прошлого года, а контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон.

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