Топ-10 матчей клубов КПЛ на сборах в январе. В соперниках чемпионы и еврокубковые бойцы

Практически все клубы-участники КПЛ-2025 сыграют свои стартовые товарищеские матчи в январе. Корреспондент Vesti.kz выделил топ-10 интересных спаррингов во второй половине месяца.

10. "Актобе" - "Пахтакор"

Пятикратные чемпионы Казахстана против 16-кратных чемпионов Узбекистана. В прошлом году "Актобе" финишировал третьим в КПЛ, а "Пахтакор" стал шестым в своем чемпионате.

Где и когда: 26 января в Белеке (Турция).

9. "Кызыл-Жар" - "Струга"

"Кызыл-Жар" занял девятое место в КПЛ-2024, а "Струга" - двукратный и действующий чемпион Северной Македонии. Летом соперники северян выступали в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций. Сейчас идут на пятом месте в чемпионате страны.

Где и когда: 27 января в Белеке (Турция).

8. "Кызыл-Жар" - "Войводина"

Еще один крепкий соперник петропавловцев - сербская "Войводина", многократный призер чемпионата своей страны. Сейчс занимает шестое место в лиге. Летом клуб участвовал в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.

Где и когда: 16 января в Белеке (Турция).

7. "Кайсар" - "Будучност"

Занявший восьмое место в КПЛ "Кайсар" сыграет с шестикратным чемпионом Черногории - клубом "Будучност". В этом сезоне клуб с большим отрывом лидирует в первенстве. Летом команда участвовала в квалификации Лиги конференций.

Где и когда: 22 января в Анталье (Турция).

6. "Елимай" - "Шкендия"

В прошлом сезоне КПЛ "Елимай" занял шестое место. На УТС их ждет противостояние с несколькими соперниками, один из которых - четырехкратный чемпион Северной Македонии "Шкендия". Сейчас клуб занимает второе место во внутреннем чемпионате. Летом они выступали в квалификации Лиги конференций.

Где и когда: 26 января в Анталье (Турция).

5. "Тобол" - "Балкани"

Двукратный чемпион Казахстана и обладатель пятого места КПЛ-2024 "Тобол" в одном из матчей сыграет с чемпионами Косова трех последних лет - "Балкани". В нынешнем первенстве клуб занимает второе место в таблице. Летом играли в квалификации Лиги чемпионов, а затем Лиги конференций, где добрались до третьего раунда.

Где и когда: 24 января в Анталье (Турция).

4. "Ордабасы" - АГМК

Чемпионы Казахстана-2023 из "Ордабасы" прошлый сезон завершили только на четвертом месте. Уже скоро их ждет противостояние с серебряными призерами чемпионата Узбекистана - клубом "Алмалык". Эта команда тоже лишь раз становилась чемпионом на родине (2013).

Где и когда: 29 января в Абу-Даби (ОАЭ).

3. "Жетысу" - "Дрита"

Финишировавший на 11-й строчке в КПЛ-2024 "Жетысу" померится силами с трехкратными чемпионами Косова - "Дритой". Именно эта команда сейчас лидирует в их первенстве. Летом они преодолели два раунда квалификации Лиги конференций, проиграв лишь в финале отбора польской "Легии". Это будет хорошая проверка для команды Самата Смакова.

Где и когда: 18 января в Анталье (Турция).

2. "Ордабасы" - ЦСКА

Еще один громкий матч с участием шымкентцев - противостояние с шестикратными чемпионами России из московского ЦСКА. В текущем розыгрыше РПЛ армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

Где и когда: 23 января в Абу-Даби (ОАЭ).

1. "Кайрат" - "Борац"

Четырехкратные и действующие чемпионы Казахстана из "Кайрата" начнут матчи на УТС противостоянием с боснийским "Борацем", трехкратным и действующим чемпионом своей страны. В нынешнем сезоне "Борац" идет вторым в Боснии и Герцеговине. Но куда важнее, что они впервые пробились в основную часть еврокубков, а затем оказались в плей-офф Лиги конференций. Уже в феврале они поспорят со словенской "Олимпией" за выход в 1/8 финала.

Где и когда: 29 января в Белеке (Турция).

Подробнее об этом матче мы писали в нашем материале ниже:

"Кайрат" сыграет с сенсацией еврокубков! Они вышли в плей-офф, а в лидерах экс-звезды КПЛ

Отметим, что еще не все клубы опубликовали свое расписание и список товарищеских матчей, в том числе "Астана" . Поэтому не исключено, что какие-то интересные январские встречи будут анонсированы в ближайшее время.

Фото: ПФК ЦСКА©️