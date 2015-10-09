Стало известно решение по тренеру "Тобола" после провального старта

Стала известна позиция руководства футбольного клуба "Тобол" к главному тренеру Нурболу Жумаскалиеву, под руководством которого костанайцы занимают последнее, 16-е место после четырёх туров, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, в клубе доверяют казахстанскому специалисту.

"В стане северян отметили, что: "В клубе полностью доверяют специалисту и легенде костанайского футбола. Уже в роли тренера он привёл "Тобол" к победам в Кубке и Суперкубке Казахстана, а также к бронзовым медалям чемпионата. Да, команда переживает непростой период, и результаты пока далеки от ожидаемых. Однако важно учитывать и объективные факторы - тяжёлый календарь, который уже в первых четырёх турах свёл нас с тремя сильными соперниками ("Актобе", "Астана", "Елимай"), причём все матчи прошли на выезде. Эти встречи стали серьёзным испытанием, в том числе и в психологическом плане".

Также отмечается, что в "Тоболе" понимают сложности текущего этапа, но сохраняют уверенность, что у Нурбола Жумаскалиева есть все качества, чтобы выправить ситуацию и привести команду к высоким результатам.

Напомним, что в следующем туре "Тобол" примет на своём поле "Кайрат". Игра намечена на 12 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!