КПЛ
Вчера 07:58
 

Стало известно решение по тренеру "Тобола" после провального старта ©ФК "Тобол"

Стала известна позиция руководства футбольного клуба "Тобол" к главному тренеру Нурболу Жумаскалиеву, под руководством которого костанайцы занимают последнее, 16-е место после четырёх туров, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, в клубе доверяют казахстанскому специалисту.

"В стане северян отметили, что: "В клубе полностью доверяют специалисту и легенде костанайского футбола. Уже в роли тренера он привёл "Тобол" к победам в Кубке и Суперкубке Казахстана, а также к бронзовым медалям чемпионата. Да, команда переживает непростой период, и результаты пока далеки от ожидаемых. Однако важно учитывать и объективные факторы - тяжёлый календарь, который уже в первых четырёх турах свёл нас с тремя сильными соперниками ("Актобе", "Астана", "Елимай"), причём все матчи прошли на выезде. Эти встречи стали серьёзным испытанием, в том числе и в психологическом плане".

Также отмечается, что в "Тоболе" понимают сложности текущего этапа, но сохраняют уверенность, что у Нурбола Жумаскалиева есть все качества, чтобы выправить ситуацию и привести команду к высоким результатам.

Напомним, что в следующем туре "Тобол" примет на своём поле "Кайрат". Игра намечена на 12 апреля.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

