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КПЛ
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Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Казахстана

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Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Казахстана Сборная Казахстана по футболу. ©Vesti.kz/Алимжан Аманжол

Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Кайрат Нурдаулетов может возглавить национальную сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

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Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Кайрат Нурдаулетов может возглавить национальную сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Работа в КПЛ-2026

В начале нынешнего года 43-летний специалист вновь возглавил талдыкорганский клуб. 

Накануне "Жетысу" под его руководством добился победы в 15-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), минимально обыграв "Актобе" (1:0).

На данный момент подопечные Нурдаулетова занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Большой опыт работы со сборными

После завершения игровой карьеры в 2016 году Нурдаулетов начал тренерскую деятельность в штабе национальной сборной Казахстана, где работал помощником главного тренера.

Позже специалист занимал должность директора департамента национальных сборных Казахстанской федерации футбола, а также возглавлял молодежную сборную Казахстана U-21.

Карьера на клубном уровне

За время тренерской карьеры Нурдаулетов также руководил "Мактааралом", "Жетысу", "Иртышом" и "Окжетпесом".

Теперь, по информации источника, Нурдаулетов является одним из претендентов на назначение главным тренером национальной сборной Казахстана.

Напомним, ранее этот пост покинул Талгат Байсуфинов.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
16 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10

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