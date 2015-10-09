Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Кайрат Нурдаулетов может возглавить национальную сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Работа в КПЛ-2026

В начале нынешнего года 43-летний специалист вновь возглавил талдыкорганский клуб.

Накануне "Жетысу" под его руководством добился победы в 15-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), минимально обыграв "Актобе" (1:0).

На данный момент подопечные Нурдаулетова занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Большой опыт работы со сборными

После завершения игровой карьеры в 2016 году Нурдаулетов начал тренерскую деятельность в штабе национальной сборной Казахстана, где работал помощником главного тренера.

Позже специалист занимал должность директора департамента национальных сборных Казахстанской федерации футбола, а также возглавлял молодежную сборную Казахстана U-21.

Карьера на клубном уровне

За время тренерской карьеры Нурдаулетов также руководил "Мактааралом", "Жетысу", "Иртышом" и "Окжетпесом".

Теперь, по информации источника, Нурдаулетов является одним из претендентов на назначение главным тренером национальной сборной Казахстана.

Напомним, ранее этот пост покинул Талгат Байсуфинов.

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