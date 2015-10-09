В КФФ сделали заявление о новом тренере сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров рассказал о поисках нового главного тренера для национальной сборной, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

По его словам, рассматриваются как казахстанские специалисты, так и зарубежные.

"Самое главное сейчас - найти правильного главного тренера. Тренерский совет сейчас рассматривает кандидатуры и среди местных специалистов, и среди иностранных специалистов. Будем выбирать самого подходящего нам специалиста", - ответил Марат Омаров.

Также он высказался об уходе Талгата Байсуфинова с поста главного тренера сборной Казахстана.

"Отставка главного тренера была по его собственному желанию, по его инициативе. Мы её воспринимаем как положено, с уважением. Мы, к сожалению, приняли такое решение, но будем двигаться дальше, стараться развиваться. Мы ему очень благодарны за то, что он остаётся в системе", - добавил Омаров.

Напомним, Талгат Байсуфинов принял сборную Казахстана в октябре 2025 года. Под его руководством команда провела три матча в квалификации к ЧМ-2026, разгромив Лихтенштейн со счётом 4:0, а также сыграв вничью с Северной Македонией (1:1) и Бельгией (1:1).

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