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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?

Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?
©ФК "Актобе"

Осталось меньше двух недель до начала летнего трансферного окна в Казахстане. Ряд клубов уже сейчас, пользуясь паузой на международные матчи, обдумывают свои планы по приглашению новых исполнителей или прекращения сотрудничества с имеющимися. Разными вариантами заполнены мысли и у многих футболистов, которые по той или иной причине желают сменить клубную прописку в кратчайшие сроки. Корреспондент Vesti.kz назвал пять казахстанских футболистов, которым было бы неплохо найти новый клуб.

Кандидатов на попадание в наш топ-5 было предостаточно, но мы сделали акцент на более молодых игроках, которые все еще способны проявить себя и перезагрузить карьеру. Понятно, что далеко не всех захотят отпускать их клубы, а может даже кто-то из игроков, несмотря на дефицит времени на поле, все равно не прочь остаться в своей команде. Но в данном случае это наш взгляд со стороны.

Ескендир Кыбырай ("Актобе")

25-летний латераль проводит в стане пятикратных чемпионов страны уже второй по счету сезон. Однако стать важным игроком стартового состава ему по-прежнему не удалось. Андрей Карпович доверяет другим исполнителям, а Кыбырай продолжает сидеть на скамейке запасных.

В этом сезоне КПЛ он провел всего три игры из 12 возможных, суммарно отыграв 60 минут. За это время он отметился двумя забитыми мячами. Еще один гол он забил в единственной проведенной кубковой игре. Но, как видим, даже три гола в четырех матчах не гарантируют Ескендиру почаще выходить хотя бы на замену.

В позапрошлом году этот игрок был одним из открытий сезона, здорово проявив себя в "Шахтере". Его даже вызвали в сборную Казахстана на товарищеский матч с Таджикистаном (1:0), но дебютировать в футболке главной команды страны ему тогда так и не удалось. Сейчас он находится на приличной дистанции от сборной из-за отсутствия игрового тонуса в клубе.

Мухаммеджан Сейсен ("Ордабасы")

24-летний голкипер проводит первый сезон за пределами родного Тараза. В Шымкенте он получает игровое время, но делит его с другим казахстанским вратарем Бекханом Шайзадой. Во всех турнирах текущего сезона Сейсен провел в составе "Ордабасы" восемь матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив десять голов.

Если сравнивать показатели в КПЛ, то Шайзада чаще выходит на поле (семь матчей против пяти игр у Сейсена). Также Бекхан, являющийся воспитанником клуба, меньше пропускает - четыре гола против шести у Мухаммеджана. И сухих матчей в чемпионате у Шайзады (3) больше, чем у Сейсена (1). 

С учетом того, что в сборную Казахстана из них двоих вызов получил именно Шайзада, вряд ли ошибемся, если скажем, что конкуренцию Сейсен все же проигрывает. Но во многих других клубах премьер-лиги он вполне мог бы застолбить за собой место первого номера. Поэтому не исключено, что игрок задумается о своем будущем уже сейчас.

Александр Заруцкий ("Астана")

29-летний страж ворот проводит третий сезон в столичном клубе, но за все это время сыграл всего 35 матчей. В этом сезоне ситуация еще более удручающая - всего три появления на поле, и все они в Кубке Казахстана. В чемпионате Григорий Бабаян безальтернативно использует хорватского легионера Йосипа Чондрича.

Судя по всему, у Александра уже выработался иммунитет, и он просто терпит роль второго голкипера. Хотя в самый ответственный момент сезона-2021 он резко понадобился команде, отобрав место в старте у провалившегося в еврокубках Дмитрия Непогодова. В прошлом году была похожая ситуация после череды ошибок Марко Милошевича. Клуб из еврокубков тогда уже вылетел, но в итоге именно Заруцкий завершал сезон как основной вратарь.

Хорват Чондрич не особо блещет надежностью, поэтому повторение ситуации не исключается. При этом вряд ли можно сказать, что такая роль устраивает самого Заруцкого. Понятно, что впереди еврокубки и важный этап, поэтому уход голкипера из "Астаны" крайне маловероятен. Но внутреннее желание самого игрока сменить обстановку было бы вполне логичным. Тем более, что когда Александр выходит на поле, то, как правило, играет на стабильно хорошем уровне.

Айбар Жаксылыков ("Ордабасы")

Нельзя сказать, что 25-летний Жаксылыков всегда был невероятным бомбардиром и проявлял себя во всей красе. Да, он подавал надежды в составе родного "Жетысу", но со временем стал обычным казахстанским форвардом, периодически претендующим на попадание в сборную, как и ряд других нападающих.

В прошлом сезоне в составе "Тобола" футболист забил шесть голов, в среднем отличаясь каждые 160 игровых минут. Но в этом году, после перехода в "Ордабасы", показатели стали еще хуже. После 12 туров он лишь раз сыграл в стартовом составе в КПЛ. Во всех турнирах на его счету 13 матчей, в которых он набрал 1+1.

Если еще в марте Айбар вызывался в сборную, то сейчас обоснованно мог довольствоваться лишь попаданием в расширенный список. 

Абылайхан Жумабек ("Актобе")

У 21-летнего нападающего присутствует все тот же синдром молодого игрока из "Тараза". Он впервые уехал из родной команды, и все никак не может адаптироваться к новым реалиям. В принципе, похожая ситуация есть у Динмухамеда Карамана из "Аксу" и Жалгаса Жаксылыкова из "Мактаарала"

Жумабек принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "Актобе", суммарно отыграв меньше 300 минут. В статистике у него значатся 1+1, как и у Жаксылыкова. Поэтому неудивительно, что он, как и Айбар, в марте вызывался в сборную, а в этот раз остался в резервном списке.

Инсайдер Айдын Кожахмет сообщал, что интерес к молодому нападающему проявляют "Кайрат", "Кызыл-Жар" и "Аксу", но при этом заметил, что тренер актюбинцев Карпович категорически против ухода игрока. Посмотрим, что из этого выйдет, но статистика разнится: год назад после 12 туров на счету Абылайхана было четыре взятия ворот. 

Напомним, что летнее трансферное окно в Казахстане будет открыто с 26 июня по 24 июля.

Фото: ФК "Актобе" (1), ФК "Ордабасы" (2,4), ФК "Астана" (3), КФФ (5)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Футбол КПЛ Казахстан Кубок РК по футболу Сборная РК по футболу Актобе ФК Ордабасы ФК Астана ФК Карпович Андрей Бабаян Григорий Шахтер ФК Жетысу ФК Тобол ФК Тараз ФК Аксу ФК Мактаарал ФК Кайрат ФК Кызыл-Жар СК

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