Стали известны последствия отмены лимита на легионеров в Казахстане

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:38
©ФК "Кызылжар"

Бывший менеджер олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова - Зия Алиев высказался о последствиях отмены лимита на легионеров в казахстанском футболе, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов объявил об отмене лимита на легионеров, разрешающее выпускать сразу 11 иностранцев в составах на матч. До этого допускались семь иностранных игроков на поле. В то же время в заявках команд из 25 человек, 13 должны является воспитанниками казахстанского футбола.

В ответ на пост об отмене лимита в нашем Instagram-аккаунте, Зия опубликовал лаконичный комментарий:

"Увеличит число трансферов и соответственно откатов", - подчеркнул Алиев.

Сразу после объявления об отмене лимита, на КФФ с критикой обрушился ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов.

Отметим, что Алиев был менеджером Елеусинова до 2023 года. Затем казахстанец захотел разорвать контракт, однако у него потребовали неустойку в размере 500 тысяч долларов. 

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