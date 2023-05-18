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Менеджер Зия Алиев ответил на претензии Данияра Елеусинова про рабский контракт и неустойку в полмиллиона долларов

Менеджер Зия Алиев ответил на претензии Данияра Елеусинова про рабский контракт и неустойку в полмиллиона долларов
©hardcore boxing

Менеджер Зия Алиев прокомментировал заявление Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz казахстанский боксер-профессионал рассказал, что подал в суд и хочет разорвать контракт, но с него требуют неустойку в полмиллиона долларов. Подробнее можно прочитать здесь

"Я обычно людям говорю - не говорите обо мне ложь и я не скажу о вас правду. И я не хочу долго мусолить эту тему. Я понимаю, что фанаты бокса должны знать правду, что происходит, как это происходит. Есть некоторые глупости, которые мы получали от его юристов тоже. Во-первых, про визу момент - это смешно. Все знают, что в Америке без определенного типа визы нельзя делать бизнес. У меня очень давно эта виза и ее делал тот же юрист, который для него это делал. С первого дня его карьеры в Америке он не имеет права драться по туристической визе. Соответственно, я не могу вести какую-то деятельность. 

По поводу лицензии - лицензия штата Флорида каждый год обновляется. Последнюю лицензию мы просто забыли обновить, честно сказать. И все, потом обновили, все нормально. 

Что касается рабского контракта. Я до сих пор утверждаю, что он рабский. И это утверждаю не только я, это может подтвердить любой промоушен, любой юрист, который разбирается в этом. В Америке есть спортивные юристы, которые этим занимаются. Он рабский. 

Самое интересное, когда мы его подписывали с Matchroom, на то время мы пробили лучший контракт. Это может любой подтвердить. Это был лучший контракт, это была наша работа, не чья-либо. Значит, мы были молодцы. Как только что-то не так, нас считают почему-то аферистами и все такое. Немного несправедливо, но мир в целом несправедливый. 

Что касается контракта и момента, что он утверждает, что мы в него столько не вкладывали - все бумаги есть. Благо, американское правосудие не верит словам, там нужны факты. Поэтому все факты переданы, куда надо, сейчас общаются юристы. Если вы заметили, мы никогда первые интервью не даем, потому что общаются юристы, там можно до чего угодно договориться", - прокомментировал Алиев. 

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Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс

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