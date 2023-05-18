Полмиллиона долларов за "свободу": Елеусинов подал в суд на менеджеров в США. Эксклюзивное интервью

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6КО) подал в суд на своих менеджеров Зию Алиева, Элвиса Креспо и Джо Кьямбо из компании Boxing Stars, с которыми хочет прекратить сотрудничество, но не может. Олимпийский чемпион не выходил на ринг почти полтора года. Перед этим не был продлен контракт с известной промоутерской компанией Matcroom Boxing, а после IBO забрала у него титул чемпиона мира по своей версии в полусреднем весе.

Сейчас, все еще без промоутерского контракта, Елеусинов находится в США, где начал судебную тяжбу. По его словам, за "свободу" менеджеры требуют огромную неустойку - около полумиллиона долларов. Подробности Елеусинов рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Данияр, когда у вас начались проблемы с менеджерской компанией?

- Все началось в 2020 году после моей победы над Джулиусом Индонго. Тогда мой трехлетний контракт с промоутером уже заканчивался. Оказывается, Matchroom Boxing на тот момент уже сделал новое предложение, о котором я не знал. Я слышал, но контракт лично не видел, мне мои менеджеры его не показали. Сказали, что контракт не очень хороший, потому что их адвокат так посоветовал. И я, как своей команде, доверял им, думал, они найдут альтернативу. Они говорили: "Это рабский контракт".

До конца 2020 года ничего не было, в 2021 году никого контракта с промоутерами не было. В 2021 году я помог провести вечер бокса в Казахстане, можно сказать, я сделал, чтобы это на таком уровне прошло.

В 2022 году они хотели меня повезти в Лас-Вегас, я подписал контракт с Иваном Голубом на защиту своего титула IBO. Но почему-то этот бой не состоялся. Probellum не смог организовать этот вечер. Другие компании предлагали, три-четыре контракта было, они мне не показали.

Потом уже у меня появились вопросы. И они мне в видоизмененном виде через два года, в 2022 году только прислали контракт. И то - со своими условиями, которые они прописали туда, которые не принял Matchroom. А не основной контракт, который сам Matchroom предлагал. Потом я начал спрашивать уже у Matchroom, какой был контракт? И Matchroom мне отправил оригинал, хотя он был уже недействителен, потому что предложение было в 2020 году.

После того, как не состоялся бой Лас-Вегасе, я начал говорить, чтобы мне нашли промоутера. И они предложили мне сделать вечер бокса опять в Казахстане. Хотели деньги вытащить на организацию через меня опять, я все должен был делать в Казахстане.

То, что они могли вытащить, это спонсорские, они с букмекерами в основном работают, а я с букмекерами сам лично не имею дело, не люблю их. Я не согласился. Я сказал: "Я не домашний боец, я должен развиваться в США, боксировать там, находите там". Они ничего не нашли, опять хотели уговорить меня драться в Казахстане.

Потом они будут оправдываться, говорить, что что-то предлагали мне в 2023 году, когда я уже начал с ними юридические разговоры. Они мне по электронной почте присылали - выйдешь ли на такой бой, соперник вот такой, сумма вот такая? Но это неофициально.

Если контракта на бой нет, можно многое говорить. В 2022 году у меня даже при подписанном контракте бой не состоялся. А тут по электронной почте мне пишут. Да, в США электронная почта считается официальным обращением. Но контракта на бой не было, чтобы мне говорить, что они мне что-то предлагали.

- У Matchroom Boxing действительно был рабский контракт?

- Да я лучше бы два года боксировал и деньги зарабатывал по этому контракту, чем просто так сидеть на них смотреть и ждать все их обещания. Они будут оправдываться, но на самом деле рабский контракт не у Matchroom был. Matchroom - работодатель хороший, он всегда свои условия выполнял. Моя ошибка в том, что я этим менеджерам доверился. Первый контракт с Matchroom у меня был хороший. Я подумал: "Да, все, с этой командой буду держаться". А они взяли и от Matchroom отказались.

Но на таком этапе карьеры люди не отказываются от такого контракта. Потому что надо сначала стать звездой мировой, а потом уже выбирать себе промоутера другого, кто будет больше платить. А пока ты этого не сделал, ты не можешь так себя вести. А их адвокат, видите ли, посоветовал, чтобы я этот контракт не подписывал. А где альтернатива? А где другие варианты?

- Почему вы не можете сменить менеджеров?

- Они не отпускают меня. Я с ними разговаривал. Они хотят просто деньги. Нереально большие суммы хотят. Около полумиллиона долларов. Которые они вообще не потратили. Их затраты до ста тысяч не доходят на самом деле, чтобы такие суммы просить.

Они делают бизнес, приходят в Казахстан. С ними наши сотрудничают. А мне вот такие вещи говорят. Держат меня. Такого талантливого спортсмена, именитого. У Алиева вообще нет такого статуса американского, чтобы в США бизнес делать. По туристической визе ездит, хотя менеджерская компания, нелегально получает деньги, его компания Boxing Stars в США базируется. Я многое узнавал. У них и менеджерской лицензии не было и одобрения комиссии штата Флорида. Может быть, они в этом не нуждаются, я не знаю.

- Выходит, ситуацию можно решить только через суд?

- Сейчас идет судебный процесс. Я хочу как можно быстрее освободиться от них, чтобы дальше двигаться. Больших спонсоров я всегда находил сам. Procter & Gamble помните рекламу? Они использовали мои старые контакты, которые мне сделала Казахстанская федерация бокса и НОК. Они просто взяли и использовали второй год. В Qazaq Oil они вообще не участвовали, это мне помогли по старому знакомству. Остальное - мелкие вещи, которые больших денег не приносили. Они рекламой даже толком не могли заняться, ничего мне не предлагали. Моя ошибка в том, что я изначально с ними согласился работать. А сейчас получается, что уйти не могу, надо решать только через суд.

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