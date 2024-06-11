Стал известен новый главный тренер "Тобола"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:22
©ФК "Тобол"

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Эдмар, работающий в структуре "Тобола", может стать главным тренером костанайского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.

10 июня "Тобол" объявил об уходе Милича Чурчича с поста главного тренера команды. исполняющим обязанности был назначен Нурбол Жумаскалев.

По информации источника, в ближайших матчах руководить командой будет Жумаскалиев, после чего его сменит Эдмар. В случае, если Жумаскалиев сумеет проявить себя, то руководством может быть рассмотрен вопрос о его постоянной работе в этом качестве.

Что касается Эдмара, то занимался трансферной деятельностью в "Тоболе", а также курировал вопросы футбольного центра.

Эдмар известен по выступлениям в украинских клубах "Таврия", "Металлист" и "Днепр". Провел 15 матчей за сборную Украины и забил один гол. До 23 лет выступал на родине, в Бразилии.

После завершения карьеры работал в качестве тренера, ассистента главного тренера и исполняющего обязанности главного тренера "Металлиста 1925".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Тобол ФК КПЛ Футбол

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