Экс-игрок сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Бывший футболист сборной Казахстана, а также "Тобола" и "Астаны" Нурбол Жумаскалев стал исполняющим обязанности главного тренера костанайского клуба, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после ухода со своего поста прежнего наставника "Тобола" 43-летнего сербского специалиста Милича Чурчича.

"Нурбол Жумаскалиев – исполняющий обязанности главного тренера. Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Напомним, 2019 году он уже возглавлял костанайскую команду, становился лучшим тренером месяца. Сегодня после вечерней тренировки он представлен команде. Успехов, Нурбол Жардемович!", - гласит сообщение пресс-службы костанайского клуба.

Напомним, Чурчич возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года. За это время "Тобол" стал победителем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент "Тобол" после десяти туров занимает восьмое место в КПЛ.

Добавим, что Жумаскалиев провел 58 матчей за сборную Казахстана в которых забил семь голов.