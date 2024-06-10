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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Экс-игрок сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Экс-игрок сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ
©ФК "Тобол"

Бывший футболист сборной Казахстана, а также "Тобола" и "Астаны" Нурбол Жумаскалев стал исполняющим обязанности главного тренера костанайского клуба, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после ухода со своего поста прежнего наставника "Тобола" 43-летнего сербского специалиста Милича Чурчича.

"Нурбол Жумаскалиев – исполняющий обязанности главного тренера.

Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Напомним, 2019 году он уже возглавлял костанайскую команду, становился лучшим тренером месяца.

Сегодня после вечерней тренировки он представлен команде. Успехов, Нурбол Жардемович!", - гласит сообщение пресс-службы костанайского клуба.

Напомним, Чурчич возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года. За это время "Тобол" стал победителем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент "Тобол" после десяти туров занимает восьмое место в КПЛ.

Добавим, что Жумаскалиев провел 58 матчей за сборную Казахстана в которых забил семь голов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Сборная РК по футболу Назначения

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