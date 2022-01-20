Автор: Димаш Тулегенов

Весьма активное межсезонье проходит в столичной "Астане", которая рассталась с целым рядом футболистов и успела подписать уже шестерых новичков. Половина из них имеет в прошлом выступления в составе алматинского "Кайрата" - принципиального соперника "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.

В течение последних недель "Астана" подписала вратаря Марко Милошевича, защитников Елдоса Ахметова, Артема Рахманова, Брайана Сильву и Камо Оганесяна, а также полузащитника Аслана Дарабаева.

Если с Милошевичем и Дарабаевым отлично знаком новый главный тренер столичных Срджан Благоевич, тренировавший их в "Каспии", то с остальными ему лишь предстоит поработать впервые.

Половина из подписанных футболистов имеет прошлое в "Кайрате". 29-летний армянский латераль Оганесян вовсе перешел в "Астану" напрямую из "Кайрата". Вернее сказать, контракт с алматинцами у него подошел к концу, и он на правах свободного агента перебрался в столицу. В 59 матчах за "Кайрат" во всех турнирах он забил шесть голов и раздал пять результативных передач.

Опытный 31-летний Ахметов играл в алматинском клубе в период с 2017 по 2019 год. За это время он сыграл в "желто-черной" футболке 57 матчей, забив два мяча, и оформил три ассиста.

Что касается третьего экс-кайратовца, то им является хавбек Дарабаев, которому завтра, 21 января, исполнится 33 года. С 2014 по 2016 год он защищал цвета "Кайрата", в общей сложности проведя 74 игры, забив 15 голов и отметившись 13 голевыми передачами.

Оганесян в составе "Кайрата" выигрывал чемпионат Казахстана и Кубок страны, а Ахметов и Дарабаев ограничились триумфами в Кубке и Суперкубке Казахстана.

Отметим, что тенденция по приглашению бывших игроков "Кайрата" в "Астане" имеется уже не первый год. Конечно, глупо полагать, что это происходит специально и в большей степени из-за алматинского прошлого новичков. Но совпадения достаточно интересные, в последние пару лет их стало больше.

В прошлом году "Астану" усилили Исламбек Куат и Абат Аймбетов, которые еще совсем недавно защищали цвета "Кайрата" и были одними из лидеров алматинского коллектива. Также тогда к "сине-желтым" присоединился Марк Гурман, тоже имевший прошлое в стане южных соперников.

Будет интересно посмотреть на то, как впишутся новички в новую для себя команду и как новоиспеченный тренер Благоевич сможет сконструировать тактический рисунок игры для шестикратных чемпионов страны.

Отметим, что капитан "Астаны" Абзал Бейсебеков в свое время тоже прошел через академию "Кайрата". Ранее появлялась информация о возможном переходе игрока "Кайрата" Дениса Полякова в "Астану".

Вратарь сборной Казахстана после ухода из "Астаны" перешел в "Тобол"

Фото: ФК "Каспий" (1), ФК "Кайрат" (2), ФК "Астана" (3)©️