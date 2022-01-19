Вратарь сборной Казахстана после ухода из "Астаны" перешел в "Тобол"

Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов стал игроком "Тобола", сообщает Meta-ratings.kz.

Экс-голкипер "Астаны" уже выступал за костанайский клуб, проведя в его составе 68 матчей в сезонах 2017 и 2018.

В прошлом году Непогодов провел крайне неудачный сезон в "Астане", после чего столичные не стали продлевать с ним соглашение.

Отмечается, что "Тобол" вел поиски равноценной замены неувядающему Александру Мокину и остановился на кандидатуре Непогодова. Стороны уже обговорили все детали и заключили контракт.

Также отметим, что ранее стало известно о переходе в "Тобол" экс-защитника "Астаны" Жарко Томашевича.