Участник Лиги чемпионов усилился экс-защитником "Астаны"

Экс-защитник "Астаны" Жарко Томашевич подписал контракт с "Тоболом", сообщает Meta-ratings.kz.

Черногорский легионер на протяжении последних трех сезонов защищал цвета столичного клуба, но, несмотря на это, о новом контракте с командой ему договориться не удалось. 16 января "Астана" объявила об уходе Томашевича.

Отмечается, что клуб из Костаная планирует качественно усилиться в преддверии старта в Лиге чемпионов, и подписание Томашевича стало одним из этих шагов.

В составе "Астаны" черногорец провел 48 матчей и забил шесть мячей.

Ранее также стало известно об интересе "Тобола" к другому лидеру столичных Марину Томасову, который недоволен ситуацией в клубе.