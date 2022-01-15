Увести у "Астаны" главную звезду хочет действующий чемпион КПЛ

34-летний хорватский лидер "Астаны" может перейти в костанайский "Тобол", передает KazFootball.kz. Действующие чемпионы КПЛ ставят перед собой серьезные задачи в новом сезоне.

У Томасова действующий контракт со столичной командой до конца 2022 года, но хорват не хочет оставаться в "Астане". Он также не появился на первом сборе экс-чемпионов КПЛ в Турции, которые стартовали сегодня, 15 января.

Лучший игрок премьер-лиги-2021 ведет переговоры с костанайским "Тоболом", который в предстоящем сезоне представит Казахстан в Лиге чемпионов.

По информации портала, действующий чемпион страны серьезно настроен на защиту титула и хочет достойно выступить в еврокубках. И подписание Томасова может стать ключевым трансфером для "Тобола".

Напомним, что Томасов выступает за "Астану" с августа 2017 года. За это время хорват трижды выиграл чемпионат страны, а также стал трехкратным обладателем Суперкубка Казахстана. Выступал в групповых этапах Лиги Европы и выходил в плей-офф турнира.

Дважды Томасов становился лучшим бомбардиром и еще три раза - первым ассистентом чемпионата. Признавался лучшим игроком премьер-лиги.

Всего за "Астану" сыграл 161 матч, в которых забил 75 голов и отдал 64 ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость хорватского легионера в 750 тысяч евро.