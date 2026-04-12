Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после матча пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Ордабасы" (1:1) вспомнил об игре прошлого тура с "Кайратом" (0:4). Также он ответил на вопрос о невызове Дастана Сатпаева в национальную сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня столичные на последних минутах отыгрались в домашнем матче с "Ордабасы", вырвав ничью. Однако на прошлой неделе они потерпели разгромное поражение от "Кайрата" в Алматы.





"Мы вообще не думаем о каких-то местах. Наша задача - сконцентрироваться на следующем матче. Единственное, что мне не понравилось - вернусь к последнему матчу против "Кайрата" - это то, что всё, что мы говорили на установке - мы ничего не сделали на поле. То есть мы говорили про то, что "Кайрат" силён в контратаках, но не так силён в позиционных. Мы же сделали всё для того, чтобы они играли в контратаках: теряли мяч, и когда они один-два забили, это уже та игра, где они себя чувствуют комфортно. Вот это мне вообще не понравилось. С января начиная, до сегодняшнего дня, это было самая худшая, не то чтобы игра, а реакция на всё и принятие информации, которую мы давали на установке, вот это для меня нонсенс, но я это уже сказал ребятам, что мы вышли там поиграться просто в футбол, как чемпионы мира, и получили по голове", - объяснил Бабаян первое поражение "Астаны" в этом сезоне.



При этом Григорий Константинович не считает, что игроки не справились с установкой из-за статуса соперника и принципиальности противостояния с алматинцами.

"Нет, мне кажется, здесь немножко обратный эффект. Мы об этом говорили тоже очень долго перед игрой: один там вышел на чемпионат мира, другие со сборной Казахстана выиграли, третий был в дороге в U-19 и так далее. То есть у нас шесть футболистов основного состава, а мы их никак не могли заменить, и плюс ещё перед матчем то, что мы потеряли центрального защитника. Там вообще пришлось придумывать, как нам всё это сделать. Но это история, мы уже эту страницу перелистнули, но я просто говорю о том, что самое плохое, что было за последние три месяца в игровом плане", - сказал Григорий Константинович.



Также тренера спросили, что он думает о том, что "Астана" отправляет своих игроков в сборную Казахстана, а "Кайрат" не отпускает ключевого нападающего Сатпаева в стан национальной команды по медицинским причинам. При этом спустя несколько дней он выходит на поле против "Астаны", где забивает гол и отдаёт ассист.

"Просто, наверное, у нас нет доктора, который работает в "Челси". Я так отвечу", - заключил Бабаян.



Отметим, что 17-летний Сатпаев не поехал в сборную Казахстана на мартовские матчи из-за медицинского обследования, которое было запланировано врачами из лондонского "Челси" - клуба, в который Дастан перейдёт после наступления 18-летнего возраста, в августе этого года.