Сатпаев не играет за сборную, но выходит против "Астаны"? Бабаян сделал громкое заявление

Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после матча пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Ордабасы" (1:1) вспомнил об игре прошлого тура с "Кайратом" (0:4). Также он ответил на вопрос о невызове Дастана Сатпаева в национальную сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня столичные на последних минутах отыгрались в домашнем матче с "Ордабасы", вырвав ничью. Однако на прошлой неделе они потерпели разгромное поражение от "Кайрата" в Алматы.

"Мы вообще не думаем о каких-то местах. Наша задача - сконцентрироваться на следующем матче. Единственное, что мне не понравилось - вернусь к последнему матчу против "Кайрата" - это то, что всё, что мы говорили на установке - мы ничего не сделали на поле.

То есть мы говорили про то, что "Кайрат" силён в контратаках, но не так силён в позиционных. Мы же сделали всё для того, чтобы они играли в контратаках: теряли мяч, и когда они один-два забили, это уже та игра, где они себя чувствуют комфортно. Вот это мне вообще не понравилось.

С января начиная, до сегодняшнего дня, это было самая худшая, не то чтобы игра, а реакция на всё и принятие информации, которую мы давали на установке, вот это для меня нонсенс, но я это уже сказал ребятам, что мы вышли там поиграться просто в футбол, как чемпионы мира, и получили по голове", - объяснил Бабаян первое поражение "Астаны" в этом сезоне.


При этом Григорий Константинович не считает, что игроки не справились с установкой из-за статуса соперника и принципиальности противостояния с алматинцами.

"Нет, мне кажется, здесь немножко обратный эффект. Мы об этом говорили тоже очень долго перед игрой: один там вышел на чемпионат мира, другие со сборной Казахстана выиграли, третий был в дороге в U-19 и так далее. То есть у нас шесть футболистов основного состава, а мы их никак не могли заменить, и плюс ещё перед матчем то, что мы потеряли центрального защитника. Там вообще пришлось придумывать, как нам всё это сделать. Но это история, мы уже эту страницу перелистнули, но я просто говорю о том, что самое плохое, что было за последние три месяца в игровом плане", - сказал Григорий Константинович.


Также тренера спросили, что он думает о том, что "Астана" отправляет своих игроков в сборную Казахстана, а "Кайрат" не отпускает ключевого нападающего Сатпаева в стан национальной команды по медицинским причинам. При этом спустя несколько дней он выходит на поле против "Астаны", где забивает гол и отдаёт ассист.

"Просто, наверное, у нас нет доктора, который работает в "Челси". Я так отвечу", - заключил Бабаян.


Отметим, что 17-летний Сатпаев не поехал в сборную Казахстана на мартовские матчи из-за медицинского обследования, которое было запланировано врачами из лондонского "Челси" - клуба, в который Дастан перейдёт после наступления 18-летнего возраста, в августе этого года.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 5 2 2 1 7-6 8
6 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

