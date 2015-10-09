Гол на 90+5-й минуте спас "Астану" от поражения

"Астана" сыграла вничью с шымкенстким "Ордабасы" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в столице завершился со счетом 1:1. Несмотря на обилие моментов единственный гол состоялся во втором тайме, на 77-й минуте.

Взятием ворот отметился 19-летний игрок шымкентцев Жасулан Амир.

"Астана" ушла от поражения на 90+5-й минуте после гола Яна Вороговского.

Таким образом, "Ордабасы" набрал девять очков и располагается на третьем месте. "Астана" с восемью баллами идет на пятом месте.

