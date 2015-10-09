КПЛ
Гол на 90+5-й минуте спас "Астану" от поражения

©ФК "Астана"

"Астана" сыграла вничью с шымкенстким "Ордабасы" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в столице завершился со счетом 1:1. Несмотря на обилие моментов единственный гол состоялся во втором тайме, на 77-й минуте.

Взятием ворот отметился 19-летний игрок шымкентцев Жасулан Амир.

"Астана" ушла от поражения на 90+5-й минуте после гола Яна Вороговского.

Таким образом, "Ордабасы" набрал девять очков и располагается на третьем месте. "Астана" с восемью баллами идет на пятом месте.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 5 2 2 1 7-6 8
6 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск   •   Тур 5, мужчины
12 апреля 17:00   •   не начат
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
