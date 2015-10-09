15 швов и игра в каске: в "Астане" раскрыли правду о загадочной травме лидера команды в Алматы

Рулевой "Астаны" Григорий Бабаян рассказал подробности травмы, которую получил ключевой защитник клуба Бранимир Калаица. Хорватский футболист был госпитализирован в Алматы на прошлой неделе, за день до принципиальной игры с "Кайратом" (0:4), передаёт корреспондент Vesti.kz.

Сегодня Калаица не попал в заявку на домашний матч пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Ордабасы" (1:1). Ранее сообщалось, что футболист получил серьёзное повреждение и был госпитализирован в Алматы.

– Сейчас я ему купил сам лично каску. Серьёзно говорю. Чтобы он был готов. У нас нет других вариантов просто, походит в этой хоккейной, закроется. Надеюсь, а как ещё?

– Можете прояснить, что же всё-таки случилось с ним в Алматы? Ходят разные слухи.

– Это не тайна. Вот как написали - так и есть. Объясняю: они вышли с Томасовым на прогулку после ужина, возле отеля. Темно. И он вот так стоял, разговаривал по телефону, шаг вправо сделал просто, а там обрыв. Обрыв, получается, метр, земля и дальше арык. И он вот так упал, потерял сознание. Мы то все были рядом. Мимо шли там Каримов и наш оператор Амаль, они помогли. Потом скорая помощь, зашивали всё это до двух-трёх часов ночи, все хорошо сработали. Просто я не знаю, как это возможно? Закрывать, никуда не выпускать? Он просто вот упал и разбил себе голову, там просто реально, 15 швов. Поэтому я говорю про каску.

Таким образом 27-летний центральный защитник пропустил уже два подряд матча с прямыми конкурентами в борьбе за золото КПЛ. А уже в следующие выходные, 18 апреля, команда сыграет с ещё одним крепким соперником и одним из лидеров чемпионата - "Елимаем".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!