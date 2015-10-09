"Делают невозможное" - Бабаян похвалил игроков "Астаны" после ничьей с "Ордабасы"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвёл итоги матча пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Ордабасы". Он вновь поднял вопрос проблемы с нехваткой футболистов, а также оценил некоторых подопечных индивидуально, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сегодняшней игре только поздний гол Яна Вороговского в компенсированное время спас "Астану" от второго подряд поражение в КПЛ - 1:1.

– Очень сложный матч, и проблемы, к сожалению, не заканчиваются - два игрока выпало, Калаица и Бартолец. Пришлось менять тактику и схему. Если Басманов первые четыре тура играл нападающего, то здесь пришлось играть правого латераля. Абзал (Бейсебеков) давно не играл, Санжар (Ануаров) тоже впервые сыграл в этом матче (в старте), поэтому во втором тайме чуть-чуть просели, это было видно, пришлось сделать некоторые замены. Чть-чуть по ударам было преимущество у соперника, но в целом, наверное, достаточно равная игра, не скажу, что открытая, но и мы, и они пытались позиционно обороняться. Вследствие нашей ошибки пропустили гол. Хорошо, что отыгрались, для нас это важно было, в нашей ситуации. Вообще любое очко, когда ты на характере в конце сравниваешь счёт - это очень хорошо для команды, в психологическом плане в первую очередь. Поэтому здесь могу только поблагодарить ребят, потому что в такой ситуации делают всё возможное и невозможное.

– Что случилось с Бартолецом, мы ведь его увидели на поле после замены?

– Он на последней минуте матча с "Кайратом" в подкате дёрнул заднюю мышцу. Пять дней не тренировался и было понятно, что весь матч не сыграет, максимум 30 минут.

– Насколько себя оправдала сегодня схема с тремя центральными защитниками и почему вы решили так сыграть против "Ордабасы"?

– У нас просто второго правого защитника нет. У нас центральный защитник только молодой (Ануаров), то есть там столько было изменений, мы просто оказались в такой ситуации, что выйти из этого положения можно было только вот так, с тремя центральными. Конечно, в любой другой ситуации мы бы играли в четвёрке. Но по ходу матча, когда мы уже проигрывали, в концовке, мы перестроились на четвёрку. Плюс помните 93-ю минуту, когда Томасов пробил хорошо, вратарь вытащил. То есть давление было. Ну и потом гол, который Вороговский забил. Всё это вынужденная мера.

– Вопрос по Санжару Ануарову: как он сыграл для первого матча в стартовом составе, выйдя против такого соперника, под такой накал?

– Первый тайм - очень хорошо, очень хорошо. Второй тайм, когда немножко просаживаешься, где нужно чуть спокойствие, здесь не хватает опыта. Был вариант, что он с "Кайратом" ещё раньше выйдет. У него есть все качества, чтобы играть, ему нужно немножко сил набраться и опыта. Я думаю, что это будущее нашего казахстанского футбола. Вообще, у нас, по-моему, пять воспитанников сегодня играло в стартовом составе.

– Мухаммеджан Сейсен не вышел сегодня из-за результата матча с "Кайратом", или же это ротация?

– Нет, это ротация. Сейсен был в сборной, потом мы ему дали сыграть с "Кайратом", сейчас уже Чондрич. Мы часто меняем вратарей. И, в принципе, Чондрич сегодня хорошо сыграл, без ошибок. Ситуация с голом - я думаю, там никто не смог бы среагировать.

– У вас ещё есть Нурали Жаксылык. Неужели он не может сыграть вместо 40-летнего Марина Томасова (на самом деле ему 38 - Прим. ред), который играет все 90 минут?

– Он вообще ни минуты не провёл с нами в подготовке. Он два месяца не был в команде, январь-февраль, когда команда готовилась, ни один контрольный матч не сыграл, ни один! Он там ездил куда-то в Грузию, пытался зацепиться в других клубах, а потом он к нам вернулся, и сейчас мы его потихонечку готовим, пытаемся это как-то компенсировать. Он два дня назад сыграл за дубль 60 минут, поэтому мы всё понимаем. Когда он будет готов, если выиграет конкуренцию - конечно будет играть. Но искусственно это невозможно.

– А то, что Томасов играет 90 минут?

– А если бы он забил в конце, вы бы что сказали? Когда головой пробил.

– Что у футболистов с самоотдачей? Нет ли ощущения, что игроки в центральной оси могли снизить требования к себе?

– Знаете, по-разному можно смотреть. Можно посмотреть, как вы говорите. А если знать хотя бы десять процентов того, в какой ситуации мы сейчас находимся, то то, что они выходят и бьются - это вообще вершина айсберга.

– Можно ли сказать, что в клубе есть какие-то околофутбольные проблемы? К примеру, с зарплатой?

– Проблема есть. Самая большая проблема, об этом все знают, - отсутствие инвестора. Все остальные вопросы - какие ещё есть?

– Нет ли опасений, что ключевой игрок команды Иван Башич будет осторожничать после выхода его сборной на чемпионат мира? Где-то ноги убирать, выкладываться на поле меньше...

– А вы знаете, в футболе самое важное - это конкуренция? Если нет конкуренции... вы посмотрите, какие футболисты вышли у "Ордабасы" во втором тайме, и у нас. У нас есть большая группа молодых футболистов, но 85 процентов из них ещё не готовы играть на таком уровне, они искусственно с командой. И когда ты смотришь в сторону скамейки, ты понимаешь, что есть два-три футболиста, которые могут не испортить, и на них рассчитываешь. Поэтому отсутствие конкуренции - самая большая проблема. Понятно, что игры сборных выбили многих футболистов из колеи, потому что в разном состоянии приехали, нужно время, цикла не было, сейчас только недельный цикл нормальный. Конечно, я недоволен, как сегодня играл Иван, и я в перерыве сказал, что центральная ось должна играть по-другому. В целом, сложностей очень много, и я даже не имею права упрекать в чём-то футболистов.

– У вас есть понимание, как до лета с этим составом можно конкурировать с большими командами?

– Если я скажу "нет", то тогда что мне здесь делать? Понимание есть. Самое важное, чтобы было как можно меньше травм и потерь. У нас есть 10-11 человек, есть обойма. Знаете, молодые с качеством, но когда подсел, когда устал, где-то на выезде играешь, давление - там нужен класс. А вот этого у нас не хватает, чтобы дожать во втором тайме. Сегодня мы попытались с Исламханом что-то сделать, он тоже сразу в игру не вошёл, второй-третий мяч потерял, но хорошо потом голевую отдал на Яна (Вороговского). То есть всегда класс в футболе решает. Посмотрите, какие покупки и сколько денег тратятся на футболистов во всём мире, потому что все понимают: что бы ты ни делал, если хочешь решать серьёзные задачи, нужен класс футболистов и большая обойма.

– В центре плохо сыграл не только Башич, но и Динмухамед Караман. Может, это связано с тем, что он играет на другой позиции в "Астане"?

– А какую позицию он поменял? В "Женисе" они играли 3-4-3, он играл опорного. Брак был. В марте он три тура вообще по-другому играл, до вот этой паузы на сборные. Я уже это сказал.

Отметим, что после пяти туров в активе "Астаны" восемь набранных очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Фото: ФК "Астана"©️

