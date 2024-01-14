В России подтвердили трансфер игрока сборной Узбекистана в "Кайрат"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 20:30
© ФК "Пари Нижний Новгород"

Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходит из российского клуба "Пари Нижний Новгород" в "Кайрат", передают Vesti.kz

Сделка левого фулбека согласована. Юлдошев пополнит алматинский клуб на правах аренды. 

"22-летний левый защитник Пари НН Юлдошев переходит в Кайрат. Нижегородцы согласовали годичную аренду 22-летнего игрока в Казахстан с опцией выкупа за 500 тысяч евро", - сообщает телеграм-канал Ивана Карпова. 

Юлдошев выступал за российский клуб с 2021 года. На его счету 63 матча, три гола и пять голевых передач в составе нижегородцев. На родине игрок защищал цвета "Пахтакора" и "Бунедкора". 

Трансфер Юлдошева станет для "Кайрата" четвертым в нынешнее трансферное окно, ранее состав алматинцев пополнили Лука Гадрани, Гиорги Зария и Элдер Сантана. 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Узбекистан Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Премьер-лига России

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