Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходит из российского клуба "Пари Нижний Новгород" в "Кайрат", передают Vesti.kz.

Сделка левого фулбека согласована. Юлдошев пополнит алматинский клуб на правах аренды.

"22-летний левый защитник Пари НН Юлдошев переходит в Кайрат. Нижегородцы согласовали годичную аренду 22-летнего игрока в Казахстан с опцией выкупа за 500 тысяч евро", - сообщает телеграм-канал Ивана Карпова.

Юлдошев выступал за российский клуб с 2021 года. На его счету 63 матча, три гола и пять голевых передач в составе нижегородцев. На родине игрок защищал цвета "Пахтакора" и "Бунедкора".

Трансфер Юлдошева станет для "Кайрата" четвертым в нынешнее трансферное окно, ранее состав алматинцев пополнили Лука Гадрани, Гиорги Зария и Элдер Сантана.