Сегодня, 5 марта, пройдут оставшиеся матчи первого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Все они пройдут в разное время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В воскресенье друг с другом сыграют "Мактаарал" и "Окжетпес" (15:00), "Кайрат" и "Атырау" (17:00), а также "Кайсар" и "Кызыл-Жар" (19:00). Начало указано по столичному времени.

Все матчи в прямом эфире покажет YouTube-канал ПФЛК-ТВ, их можно посмотреть ниже:

В субботу прошли стартовые четыре матча. "Ордабасы" переиграл "Каспий" (3:1), "Актобе" минимально выиграл у "Жетысу" (1:0), "Тобол" разобрался с "Аксу" (3:1), а "Астана" оказалась сильнее "Шахтера" (2:1).