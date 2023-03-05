Прямая трансляция матча "Кайрата" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:20
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 5 марта, пройдут оставшиеся матчи первого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Все они пройдут в разное время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В воскресенье друг с другом сыграют "Мактаарал" и "Окжетпес" (15:00), "Кайрат" и "Атырау" (17:00), а также "Кайсар" и "Кызыл-Жар" (19:00). Начало указано по столичному времени.

Все матчи в прямом эфире покажет YouTube-канал ПФЛК-ТВ, их можно посмотреть ниже:

В субботу прошли стартовые четыре матча. "Ордабасы" переиграл "Каспий" (3:1), "Актобе" минимально выиграл у "Жетысу" (1:0), "Тобол" разобрался с "Аксу" (3:1), а "Астана" оказалась сильнее "Шахтера" (2:1).

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Метки:
Футбол КПЛ Мактаарал ФК Окжетпес ФК Кайрат ФК Атырау ФК Кайсар ФК Кызыл-Жар СК Казахстан

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