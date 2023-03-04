Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата

Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата
©ФК "Актобе"

"Актобе" обыграл на выезде талдыкорганский "Жетысу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых". Решающий гол на 83-й минуте забил форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Стоит отметить, что матч прошел с преимуществом актюбинской команды, вот только ее игроков подводила слабая реализация моментов. Лишь индивидуальное мастерство вышедшего на замену Самородова помогло им дожать соперника.

В следующем туре, 9 марта, "Актобе" примет "Окжетпес", а "Жетысу" дома сыграет с "Астаной".

Напомним, что "Жетысу" в прошлом сезоне стал третьим в первой лиге, в премьер-лиге талдыкорганцы заняли место "Тараза", который из-за финансовых трудностей был вынужден покинуть высший дивизион.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК Жетысу ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:00
КПЛ
Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата
Сегодня , 15:55
КПЛ
"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана "Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана
Сегодня , 14:43
КПЛ
Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023 Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023
Сегодня , 11:33
КПЛ
Клуб КПЛ перед стартом сезона покинули несколько футболистов Клуб КПЛ перед стартом сезона покинули несколько футболистов
Сегодня , 09:08
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023 Прямая трансляция матчей "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023
Вчера , 22:14
КПЛ
Чемпионат Казахстана установил исторический рекорд до своего старта Чемпионат Казахстана установил исторический рекорд до своего старта
Вчера , 21:23
КПЛ
"Кайрат" решил судьбу кандидата в сборную Казахстана "Кайрат" решил судьбу кандидата в сборную Казахстана
Вчера , 21:12
КПЛ
"Кайрат" и 1XBET вступают в новый сезон "Кайрат" и 1XBET вступают в новый сезон
Вчера , 19:58
КПЛ
Камбэк Исламхана, скандал "Астаны" и страдания "Актобе". Пять вопросов перед матчами первого тура КПЛ-2023 Камбэк Исламхана, скандал "Астаны" и страдания "Актобе". Пять вопросов перед матчами первого тура КПЛ-2023
Вчера , 19:04
КПЛ
Перед матчем с "Кайратом": казахстанский клуб объявил о трансфере форварда из чемпионата Дании Перед матчем с "Кайратом": казахстанский клуб объявил о трансфере форварда из чемпионата Дании
Вчера , 14:37
КПЛ
Айбол Абикен узнал хорошие новости по своему допинговому делу Айбол Абикен узнал хорошие новости по своему допинговому делу
Вчера , 13:58
КПЛ
От Исламхана до лидера "Кайрата". Кто не перешел в "Астану" в трансферное окно От Исламхана до лидера "Кайрата". Кто не перешел в "Астану" в трансферное окно
Вчера , 10:15
КПЛ
Участник ЧМ и экс-игрок сборной Бразилии. ТОП-7 трансферов февраля в казахстанском футболе Участник ЧМ и экс-игрок сборной Бразилии. ТОП-7 трансферов февраля в казахстанском футболе
Вчера , 09:05
КПЛ
Невероятный трансфер из Казахстана в Европу: прибыль в 90 миллионов и сравнения со звездой "Наполи" Невероятный трансфер из Казахстана в Европу: прибыль в 90 миллионов и сравнения со звездой "Наполи"
2 марта, 22:28
КПЛ
18-летний игрок после трансфера из КПЛ провел первую тренировку в топовом европейском клубе 18-летний игрок после трансфера из КПЛ провел первую тренировку в топовом европейском клубе
2 марта, 21:57
КПЛ
"Ордабасы" представил крутого новичка из Бразилии перед стартом КПЛ "Ордабасы" представил крутого новичка из Бразилии перед стартом КПЛ
2 марта, 21:00
КПЛ
Клуб КПЛ представил трех сербских футболистов за день Клуб КПЛ представил трех сербских футболистов за день
2 марта, 18:32
КПЛ
Два "Месси" и трансферная бомба. "Кайрат" определился с составом на новый сезон Два "Месси" и трансферная бомба. "Кайрат" определился с составом на новый сезон
2 марта, 14:53
КПЛ
Футболисты из Бельгии и Бразилии. Казахстанский клуб огласил заявку на сезон-2023 Футболисты из Бельгии и Бразилии. Казахстанский клуб огласил заявку на сезон-2023
2 марта, 13:01
КПЛ
Весь чемпионат Казахстана в 4 раза дороже Роналду. Кто из звезд мирового футбола стоит больше? Весь чемпионат Казахстана в 4 раза дороже Роналду. Кто из звезд мирового футбола стоит больше?
2 марта, 12:53
КПЛ
Автобренд Chery стал спонсором футбольного клуба "Астана" Автобренд Chery стал спонсором футбольного клуба "Астана"
2 марта, 10:03
КПЛ
Казахстанский клуб объявил о новом трансфере Казахстанский клуб объявил о новом трансфере
2 марта, 07:52
КПЛ
Замена Мудрику? За рубежом оценили трансфер донецкого "Шахтера" из Казахстана Замена Мудрику? За рубежом оценили трансфер донецкого "Шахтера" из Казахстана
1 марта, 20:59
КПЛ
Топовый европейский клуб подписал игрока "Атырау" Топовый европейский клуб подписал игрока "Атырау"
1 марта, 20:09
КПЛ
Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом
1 марта, 19:30
КПЛ
"У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров "У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров
1 марта, 16:17
КПЛ
"Зенит" в Алматы и новые трансферы. Интервью директора "Кайрата" "Зенит" в Алматы и новые трансферы. Интервью директора "Кайрата"
1 марта, 12:51
КПЛ
Минус бразилец и кандидат в сборную? В "Ордабасы" рассказали об уходе игроков основы Минус бразилец и кандидат в сборную? В "Ордабасы" рассказали об уходе игроков основы
1 марта, 12:20
КПЛ
Возвращение после допинг-скандала: Бауыржан Исламхан заявлен в чемпионат Казахстана Возвращение после допинг-скандала: Бауыржан Исламхан заявлен в чемпионат Казахстана
1 марта, 10:15
КПЛ
Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus