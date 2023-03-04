Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата

"Актобе" обыграл на выезде талдыкорганский "Жетысу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых". Решающий гол на 83-й минуте забил форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Стоит отметить, что матч прошел с преимуществом актюбинской команды, вот только ее игроков подводила слабая реализация моментов. Лишь индивидуальное мастерство вышедшего на замену Самородова помогло им дожать соперника.

В следующем туре, 9 марта, "Актобе" примет "Окжетпес", а "Жетысу" дома сыграет с "Астаной".

Напомним, что "Жетысу" в прошлом сезоне стал третьим в первой лиге, в премьер-лиге талдыкорганцы заняли место "Тараза", который из-за финансовых трудностей был вынужден покинуть высший дивизион.

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