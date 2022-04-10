Сегодня, 10 апреля, пройдут оставшиеся четыре матча в рамках пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Шахтер" - "Махтаарал" (15:00), "Аксу" - "Актобе" (17:00), "Туран" - "Кызыл-Жар" (18:00) и "Астана" - "Тараз" (19:00).

Матчи "Аксу" - "Актобе" и "Астана" - "Тараз" покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Другие игры покажет ПФКЛ-ТВ:

Результаты других игр пятого тура: "Атырау" - "Акжайык" (0:1), "Ордабасы" - "Тобол" (3:1), "Кайрат" - "Каспий" (1:0).

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