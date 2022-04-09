"Акжайык" после сенсации одержал первую победу в КПЛ-2022

"Акжайык" одержал гостевую победу над "Атырау" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала для команды первой в новом сезоне.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором гола, который для "Акжайыка" также является первым забитым в КПЛ-2022, стал Оралхан Омиртаев на 37-й минуте.

Отметим, что в предыдущем туре клуб из Уральска, который идет в числе аутсайдеров, сенсационно сыграл в нулевую ничью с "Кайратом", а до этого потерпел два поражения.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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