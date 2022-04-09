"Кайрат" победил сенсацию КПЛ и вышел на первое место

"Кайрат" на своем поле с минимальный счетом обыграл "Каспий" и вышел в лидеры КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Победный гол на 41-й минуте забил Жоао Пауло.

После этого выигрыша "Кайрат" с 11 очками поднялся на первую строчку, обойдя "Каспий": клуб из Актау стал сенсацией стартового отрезка турнира, занимая лидирующую позицию в турнире.

"Каспий" откатился на второе место, которое делит вместе с "Тоболом" - у обеих команд по десять очков.

Ранее команда из Костаная проиграла "Ордабасы", а "Акжайык" одержал первую победу в сезоне.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 3 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 6 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 7 Астана 4 2 0 2 4-4 6 8 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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