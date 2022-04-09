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"Тобол" проиграл в матче с удалением и может потерять лидерство в КПЛ

"Тобол" проиграл в матче с удалением и может потерять лидерство в КПЛ
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Тобол" потерпел поражение в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz

В матче пятого тура костанайский клуб в Шымкенте встречался с "Ордабасы". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Защитник гостей Александр Марочкин на 21-й минуте нарушил правила, за что получил красную карточку, а в ворота "Тобола" был назначен пенальти, который реализовал Эльхан Астанов.

Костанайцы отыгрались на 41-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева. Но уже на 44-й Серж Ньюадзи вывел "Ордабасы" вперед. На 85-й он оформил дубль и поставил точку во встрече.

Таким образом, "Тобол" может лишиться лидерства в КПЛ уже сегодня, если идущий на втором месте "Каспий" наберет очки в матче с "Кайратом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
6 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
7 Астана 4 2 0 2 4-4 6
8 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Метки:
Ордабасы ФК Тобол ФК КПЛ

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