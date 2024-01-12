"Прощай, КПЛ". Топ-5 легионеров, которые уехали из Казахстана этой зимой

Автор: Димаш Тулегенов

Трансферные новости межсезонья не утихают в казахстанском футболе ни на день. Новые слухи, подтвержденные переходы, прощания со своими игроками в соцсетях - все это имеет место быть. В этой связи корреспондент Vesti.kz решил составить список из пяти сильнейших футболистов, которые покинут премьер-лигу Казахстана (КПЛ) этой зимой.

Те игроки, которые будут перечислены в нашем списке, пока находятся в статусе свободного агента. Не исключено, что они еще вернутся в Казахстан при наличии хорошего предложения, но пока все выглядит так, что они окажутся в других странах.

Африканский защитник в сумме провел два сезона в составе "Кайрата", разделив их на два периода, между которыми был небольшой отрезок карьеры в российском "Нижнем Новгороде". Футболист, прошедший через академии своего именитого соотечественника Самюэля Это'О и школу "Барселоны", впервые оказался в КПЛ летом 2021-го.

Полгода назад он вернулся в Алматы после полугодичной аренды в "Нижнем Новгороде". Своим опытом игрок добавил вариативности "Кайрату" во второй половине сезона. Однако по итогам кампании контракт игрока с клубом истек, и со стороны алматинцев не было желания продлевать соглашение.

Теперь оборонец, на счету которого четыре матча за сборную Камеруна, ищет себе новое место работы. Всего за "Кайрат" он провел 45 матчей, забил два гола и сделал столько же результативных передач. Он завоевал Кубок Казахстана (2021) и сыграл в групповой стадии Лиги конференций (2021/22).

Нельзя сказать, что последний сезон опытный защитник отыграл на высоком уровне. Было заметно, что Томашевич сдал и стал чаще получать различные повреждения. В "Астане" решили омолодить состав, и в нем уже не оказалось места для Жарко.

Через месяц Томашевичу исполнится 34 года, и не исключено, что его ждет возвращение на родину. В Казахстане он играл последние четыре с лишним года, выступая за "Астану" (2019-2021, 2023) и "Тобол" (2022). В 108 матчах за эти команды он забил 11 голов и отметился пятью ассистами.

На счету Томашевича 66 матчей и пять голов за сборную Черногории. Он достаточно качественный и квалифицированный игрок, однако возраст берет свое. За несколько лет он стал чемпионом КПЛ (2019), трехкратным обладателем Суперкубка Казахстана (2020, 2022, 2023), а также сыграл в групповых стадиях Лиги Европы (2019/20) и Лиги конференций (2023/24).

Отметим, что недавно сообщалось о возможном интересе к Томашевичу со стороны "Кайрата". Поэтому полностью исключать его вероятное продолжение карьеры в Казахстане мы не станем.

Качественный полузащитник с 11 матчами за сборную Боснии и Герцеговины должен был заметно усилить "Астану" летом 2023-го. Он присоединился к команде и действительно демонстрировал высокий уровень, как с точки зрения техники, так и с физической стороны.

Всего за столичных он провел 18 матчей, забив один гол и отметившись ассистом. Да, он был неплох, но какого-то "вау" со стороны зрителей не вызывал. Степан был арендован казахстанским клубом до конца сезона, и у "Астаны" была опция выкупа. Однако, по слухам, сумма выкупа составляла порядка миллиона евро, и по этой причине трансфер стал неподъемным для "Астаны".

Теперь Лончар вернулся в стан венгерского "Ференцвароша", контракт с которым действует до лета 2025 года. Посмотрим, останется ли Степан в клубе, или же найдет себе новую команду. Но "Астана" уже официально попрощалась с полузащитником, который отыграл в группе Лиги конференций.

Еще в конце декабря "Тобол" официально попрощался со своим нападающим, который защищал цвета костанайцев с лета 2022 года. Его вряд ли можно было назвать одним из сильнейших игроков чемпионата, но результат он давал как на внутренней арене, так и в еврокубках (дважды реализовал пенальти в играх с "Базелем", еще один раз - с "Викторией").

В 53 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Статистика не самая впечатляющая, но в Костанае Дебле был относительно полезен. Теперь в "Тоболе" рассчитывают заменить ивуарийца более молодым и не менее эффективным форвардом.

Что же касается Дебле, у которого есть опыт игры в Англии и Франции, то ему вряд ли составит труда найти себе новый клуб. Ведь за свою профессиональную карьеру он успел поиграть в девяти странах и более чем в десятке клубов. В составе костанайцев Серж стал обладателем Кубка Казахстана-2023.

Полузащитник играл за "Астану" с 2020 года. После четырех лет в клубе его контракт со столичными истек, и стороны не договорились о пролонгировании соглашения (по крайней мере, пока). Так как новостей относительно этого нет, кажется, что белорусский хавбек продолжит карьеру в другом чемпионате.

На родине игрока считают, что он уже давно перерос уровень КПЛ. По итогам 2023 года Эбонг был признан лучшим футболистом Беларуси. За национальную сборную он провел 35 матчей и забил пять мячей. В составе "Астаны" Макс отыграл 115 встреч, отметившись восемью голами и 16 ассистами.

Креативный полузащитник выполнял на поле разные задачи, играя и ближе к атаке, и в разрушении. Где-то от этих перестановок хромала статистика футболиста, но в целом он всегда выделялся на поле. Ввиду своей молодости и личностных перспектив, думается, что Макс легко найдет новый клуб. Но будет ли он амбициознее "Астаны" - это вопрос.

Ранее сообщалось о возможности перехода Эбонга в один из российских клубов, а также о варианте продолжения карьеры в Азербайджане. В составе "Астаны" Эбонг стал чемпионом Казахстана (2022), двукратным обладателем Суперкубка Казахстана (2020, 2023), а также отыграл в групповой стадии Лиги конференций (2023/24).

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Астана" (2,3,5), ФК "Тобол" (4)©️