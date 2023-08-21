"Появилось суперпредложение из Саудовской Аравии". У Бабаяна возникли вопросы по селекции "Астаны"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после матча с "Кайсаром" (1:1) ответил на вопросы СМИ относительно селекции и некоторых игроков. Он объяснил, почему не удалось сохранить в команде Килана Лебона, Педро Эуженио и Дениса Полякова, сообщают Vesti.kz.

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- "Астана" больше двух голов в чемпионате забивала только "Кызыл-Жару". Почему такая тенденция? И вопрос по Томасову, Йованчичу. Они совсем не попадают в игру. Почему не отзаявить их и найти более достойных легионеров. Пусть они будут не совсем готовы физически, но подготовятся к групповому этапу. Сейчас легионеры не показывают тот уровень, который они должны демонстрировать.

- Что касается отзаявки, у игроков есть действующие контракты. У нас есть определенное количество легионеров, их всего восемь, а если берешь девятого - то надо по положению заплатить порядка 55 миллионов тенге федерации, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Бюджет не осиливает это?

- Нет, мы не можем взять еще легионеров. Это даже не обсуждалось. И сейчас за четыре дня до Лиги конференций - такой вопрос поднимать… Сейчас у меня другое видение: мне надо всех объединить, всем собраться.

- Что касается селекции, вы ей сами занимались? Потому что три центральных защитника являются возрастными и физически не успевают. Например, в матче с "Лудогорцем" - соперник легко "раскатывал" оборону, защита не успевала.

- Сейчас не нужно критиковать каждого футболиста. Эти ребята играли хорошие матчи, они выдали хорошую серию. Что касается селекции - конечно, вопросов много. Мы не получили тех футболистов, которых хотели: ни в атаку, ни в оборону. Уже потом мы добирали футболистов. Все начиналось совсем по-другому. Мы бы не отпустили того же Педро Эуженио, который стал лучшим бомбардиром лиги. Мы также не хотели отпускать и Лебона. Все так сложилось.

- Все упиралось в бюджет?

- Там было много проблем в начале года. В январе тянулось долго с Лебоном, Эуженио и Поляковым. Мы не хотели отпускать их. Они прошли декабрьские сборы с нами и клуб сказал ждать продления контракта. В январские сборы игроки ждали продления, им говорили, что завтра-послезавтра подпишем. В итоге, у Лебона появилось отличное предложение и естественно он ушел. Говорили, что на днях подпишут Эуженио, в итоге с ним не смогли подписать контракт и у него появилось суперпредложение из Саудовской Аравии. Он ждал месяц.

Конечно, вопрос по селекции есть и они серьезные. Но от этого нам не легче. Нужно играть с теми, кто у нас есть. Нужно настраиваться на следующий матч. Эти два матча в еврокубках - ключевые.

Ранее Бабаян высказался о своей отставке после потери очков в чемпионате Казахстана.