"Астана" после вылета из Лиги Европы потеряла очки в КПЛ

"Астана" сыграла вничью с "Кайсаром" в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла сегодня, 20 августа, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1. На гол Тимура Досмагамбетова, гости в концовке второго тайма ответили точным ударом Дмитрия Бородина с пенальти.
Теперь, "Астана" набрала 40 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Между тем, "Кайсар" с 25-ю баллами остался восьмым.
Напомним, что на этой неделе казахстанский чемпион вылетел из Лиги Европы, по сумме двух матчей проиграв болгарскому "Лудогорцу" (2:1, 1:5).
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