Тренер "Астаны" ответил на вопрос об отставке после потери очков в КПЛ

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал матч против "Кайсара" в чемпионате Казахстана, а также высказался о своей отставке. Встреча 20-го тура проходила на "Астана Арене" и завершилась со счетом 1:1, сообщают Vesti.kz.

"Астана" после вылета из Лиги Европы потеряла очки в КПЛ

- Было большое количество моментов, 22 удара в створ, нападающие, к сожалению, не забивают, но, да, забил защитник. В принципе, можно было доводить эту игру до победного. Конечно, не хватило сил и эмоций после тяжелого матча в Болгарии. В любом случае, был тотальный перевес, надо было забивать два-три мяча, спокойно доводить игру до победы. В конце не хватило сил, пропустили гол с пенальти, но должны были побеждать, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Наблюдая статистику команды, "Астана" не побеждает уже пятый матч. Если смотреть на селекцию, нет ни одного забивного нападающего. Все физически слабые или возрастные, такое чувство, что они боятся бить или же не попадают в створ. С таким темпом команда не выиграет чемпионат точно и теперь впереди Лига конференций, с такой командой мы не пройдем далеко. Что можно сделать с этим? Или же вопрос к менеджерам, чтобы они усилили команду?

- По поводу пяти последних игр - вы правы. Как только начались еврокубки, мы теряем очки в чемпионате, это правда. Я уже говорил об этом, что есть сложности эмоционально. Это не только мы, все команды в Казахстане, в Европе - кто играет в еврокубках, теряют очки. Это необратимый процесс.

Что касается наших нападающих - да, они не забивают. Да, большое количество не используют. Мы взяли тех, кого смогли взять, это факт. Что касается усиления, сейчас уже трансферное окно закрыто и можно взять только свободных агентов. И сложно найти качественного свободного футболиста.

В Лиге конференций нужно отдать все силы, необходимо сделать все, чтобы выйти в групповой этап. Это главная задача сейчас.

- После Лиги конференций, в случае неудачи, вы не рассматриваете вопрос отставки?

- Это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Не могу ответить на этот вопрос. Если они примут такое решение - нет вопросов.

- Вы сами такой вопрос не ставили? Например, если я как генеральный директор какой-то организации не выполняю план, то пишу заявление и ухожу в отставку. Я против вас ничего не имею, имею ввиду так обычно делают люди.

- Сейчас я об этом думать не хочу, потому что и так много негатива вокруг. Для нас самое важное - качественно подготовиться к следующему матчу. Знаете, одно поражение, второе поражение, потеряли очки - все это накапливается, а парням играть надо каждые 3-4 дня. Поэтому я не хочу говорить про негатив, ребятам сказал: "Да, не забили, не получилось победить, но я несу ответственность. Впереди Лига конференций, надо готовиться к этому матчу".

Отметим, что следующий матч в чемпионате страны "Астана" проведет на выезде с "Кайратом" 27 августа.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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