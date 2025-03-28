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Вчера 23:55

Появилась информация о новом клубе капитана сборной Казахстана

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Лидер сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген близок к переходу в "Тобол", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "ЖаркOFF", контракт с костанайцами у Асхата уже на руках. Осталось лишь обсудить сумму компенсации для его прежнего клуба.

Также отмечается, что зарплата Тагыбергена в "Тоболе" будет на порядок ниже, чем в "Ордабасы".

Ранее стало известно, что 34-летний футболист покинул "Ордабасы" после скандала, связанного с его зарплатой, и критики со стороны акима.

Кроме того, появились сведения, что на Тагыбергена претендуют и другие клубы.

Напомним, он уже выступал за "Тобол" в 2017-м, а также в период с 2021 по 2022 годы. В его карьере еще были "Кайсар", "Актобе" и "Астана".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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