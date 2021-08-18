"Посмотрим, что будет дальше". Давид Лория отреагировал на свою отставку с поста гендиректора "Астаны"

Бывший гендиректор футбольного клуба "Астана" Давид Лория заявил, что узнал о своем увольнении из прессы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне никто об этом официально не говорил, никаких заявлений сделано не было. Я это узнал из прессы. Поэтому нужно разобраться, посмотреть. Если действительно будет такое решение принято, то, понятное дело, что никто держаться за это место не будет.

Просто о работе клуба хотелось бы сказать. Назначен я был два месяца назад генеральным директором. Сейчас мы имеем все шансы побороться за чемпионство. Несмотря на то, кто будет руководить клубом.

Да, действительно, в клубе существуют большие проблемы с деньгами. Мы это знали с начала сезона.

Глава государства и правительство поддержали нас, кстати. Чтобы мы закрыли долги и оздоровили клуб. Но деньги до сих пор в клуб не поступили. Долг только накапливается.

Оценку моей работе будут давать болельщики. Сегодня мы проводили совещание с главным тренером, готовимся к предстоящему матчу в 1/4 финала Кубка. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за переживания и поддержку", - сказал он на видео, опубликованном в Instagram.

Гендиректора "Астаны" Давида Лорию отправили в отставку. Подробности

Отметим, что "Астана" уже объявила о назначении Тастанбека Есентаева исполняющим обязанности генерального директора столичного клуба.

При этом вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов подробно рассказал о долгах и бардаке в команде.

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